En ce mardi 6 décembre, jour de Saint-Nicolas, la rédaction s'est penchée sur les lettres des enfants adressées au «Kleeschen».

1.800 lettres envoyées au «Kleeschen» via Post Luxembourg

Thomas BERTHOL En ce mardi 6 décembre, jour de Saint-Nicolas, la rédaction s'est penchée sur les lettres des enfants adressées au «Kleeschen».

«Cher saint Nicolas, je t'envoie ici ma liste. Je suis désormais très sage et j'aide beaucoup ma maman et mon frère. Merci beaucoup!» Des lettres avec des dessins accompagnée d'une liste de cadeaux comme celles de Soriano, le secrétariat du ''Kleeschen''(saint Nicolas) de Post Luxembourg en a reçu cette année près de 1.800. «La Post est depuis 1842 partenaire du ''Kleeschen'' et l'aide à trier son courrier. Les réponses du ''Kleeschen'' sont envoyées tous les jours aux enfants s'ils ont indiqué leur adresse et cela se fait aussi rapidement que sont traitées les lettres par son secrétariat», indique le deuxième employeur du pays.

Saint Nicolas était déjà bien occupé ce week-end Ce week-end, saint Nicolas était déjà en route dans tout le pays. Il a fait briller les yeux des enfants.

«Pour cette année, les salariés peuvent, avec l'accord de leur responsable, venir prêter main-forte à ce secrétariat pendant une heure pour encoder les adresses. En plus des employés du service communication, une douzaine de salariés y a participé de manière ponctuelle», indique également le service communication de Post.

Pour écrire à saint Nicolas, il suffit de glisser sa lettre dans une boîte jaune de la poste: «Comme il s'agit du ''Kleeschen'', si l'affranchissement n'est pas tout à fait correct, ce n'est pas grave! Les lettres arrivent tout de même au secrétariat. Certains enfants ont dessiné le timbre sur leur lettre, c'est très gentil.»

Adresse du saint Nicolas Le service du secrétariat du Kleeschen fonctionne encore après le 6 décembre. Voici son adresse pour lui écrire:

Kleeschen

1, Spillstrooss

L-3290 Am Himmelsland Et pour bien recevoir une réponse, n'oubliez pas d'indiquer votre adresse sur l'enveloppe!

«J'étais très sage cette année et j'ai bien travaillé à l'école. J'aimerais avoir cent cartes de Pokémon», écrit un enfant. Lea, quatre ans, reconnaît, quant à elle, avoir été «(presque) toujours sage» et souhaiterait avoir comme cadeau des jouets pour constituer un petit magasin. Dans un autre message destiné à saint Nicolas, on peut lire: «J'étais sage. Souvent...Mais pas toujours. Je suis content quand tu pourras enfin venir chez moi. Viens s'il te plaît sans le père Fouettard»

4 Les lettres des enfants adressées au Saint-Nicolas. Photo: Post Luxembourg

La Ville de Luxembourg réceptionne aussi du courrier adressé au ''Kleeschen depuis près de 40 ans. Une boîte aux lettres rouge est installée devant l'hôtel de ville de la capitale généralement deux semaines avant la Saint-Nicolas. La commune indique recevoir «une centaine de lettres par an».

3 La boîte aux lettres pour écrire au Saint-Nicolas devant l'hôtel de Ville. Photo: Thomas Berthol

Que fait la capitale avec tous ces messages réceptionnés? «Les courriers envoyés à saint Nicolas via la voie de la ville de Luxembourg sont reçus et lus par le personnel de la Ville. Ce qu'il advient ensuite des lettres doit rester un secret bien gardé de la Ville de Luxembourg afin de ne pas mettre en péril l'idée de Saint-Nicolas et les beaux souvenirs que les enfants y associent», répond le service presse de la commune. Un «secret bien gardé» donc pour préserver le bonheur des plus petits, mais aussi des grands.

Il n'y a pas qu'à saint Nicolas que les enfants sages écrivent. Devant l'Urban Bar au centre de Luxembourg-ville se trouve une boîte aux lettres rouge avec les inscriptions «Letters for Santa». «C'est la deuxième année que nous le faisons, c'est juste pour le plaisir. Nous verrons après Noël, si des lettres y ont été glissées », fait savoir un employé.

Que ce soit saint Nicolas ou Père Noël, la question reste la même: et vous, avez-vous été bien sage cette année?







