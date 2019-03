Le début du déménagement de la bibliothèque nationale est prévu pour le 1er avril prochain. Des milliers d'ouvrages vont être acheminés durant plusieurs mois, pour une ouverture de la BnL en septembre prochain.

1,8 million de documents transférés au Kirchberg

Sophie WIESSLER

Le nouveau bâtiment de la BnL, dont la construction avait débuté en juin 2014, est désormais prêt à accueillir les vastes collections de la bibliothèque. A partir du 1er avril 2019 et jusqu'au mois d'août, la BnL franchira un pas décisif: elle commencera à déménager ses 1,8 million de documents sur son nouveau site unique.

Actuellement éparpillés sur sept sites différents, tous les dépôts et services de la bibliothèque nationale seront donc regroupés sur un site unique. Le nouveau bâtiment accueillera le public dans le quartier du Kirchberg, au croisement de l’avenue John Fitzgerald Kennedy et du boulevard Konrad Adenauer.

Desservie par la station de tram "Bibliothèque nationale", implantée devant l’entrée du bâtiment, munie d’un parking souterrain et d'un emplacement couvert pour bicyclettes, la bibliothèque sera facilement accessible à tous.

Salles de lecture, magasins et conférences

La BnL évoluera d’une bibliothèque de magasin avec peu de documents en salle de lecture à une bibliothèque de libre accès avec plus de 200.000 ouvrages en accès direct. Environ 8.000 m2 de salles de lecture seront ainsi accessibles au public.



À côté de nombreux postes de travail et d’étude, les visiteurs y trouveront aussi des îlots «détente» ainsi que des espaces spécifiques pour le travail en groupe. Un encart familial permettra aux parents de faire leurs recherches, accompagnés de leurs enfants.

Des magasins sécurisés et climatisés fourniront les conditions nécessaires à la conservation des collections patrimoniales: livres et périodiques, manuscrits médiévaux, cartes et plans, estampes, affiches, partitions, livres d’artiste, cartes postales.

Une salle d’exposition rendra possible la mise en valeur des richesses conservées par la Bibliothèque nationale. Des salles pour workshops, ateliers et formations avec équipements adéquats seront à disposition pour accueillir élèves, étudiants, grand public et professionnels.

Un espace pour conférences et séminaires ainsi qu’une petite cafétéria feront de la Bibliothèque nationale un lieu de rencontre, d’échange et de débats.

Les dates clés des travaux à venir





