A une dizaine de jours de la fin de la saison, le ministre du Tourisme s'est félicité de l'intérêt des résidents à visiter le pays. Une éclaircie dans la grisaille alors que le secteur souffre toujours des conséquences de l'épidémie de covid-19.

1,7 million d'euros dépensés en bons d'hébergement

Le classement du Luxembourg comme zone à risque, vers la mi-juillet, a laissé des traces dans les chiffres de fréquentation des différents établissements touristiques. Selon les sondages réalisés par Luxembourg for Tourism (LFT), les hôtels et les campings ont enregistré des annulations de séjours des Allemands et des Belges. De sérieux contretemps fort heureusement compensés par une nette hausse du tourisme domestique.

Du coup, «62% des hôtels et même 86% des campings interrogés ont déclaré avoir accueilli davantage de résidents luxembourgeois», précise le ministère du Tourisme qui vient de faire un sondage. Et ce succès est grandement dû aux vouchers de 50 euros distribués aux frontaliers et résidents. Ainsi, l'action des bons d'hébergement a permis d'absorber les désistements de dernière minute.

Selon la Direction générale du tourisme, «34.000 bons ont été encaissés auprès de 234 différentes structures d'hébergement». En moyenne, 600 bons ont été utilisés par jour de semaine depuis la mi-juillet et 1.000 bons les samedis et dimanches.

Outre cette action, d'autre initiatives ont également vu le jour comme la chasse au trésor à travers le pays, l'opération «Move, we carry» ou encore le Vëlosummer 2020 et ses 270 km de pistes cyclables sans oublier le nouveau site www.100thingstodo.lu, mis en ligne par LFT et qui, depuis le début du mois de juillet, a enregistré près de 469.000 visites uniques. Des actions qui entrent dans le cadre de la campagne «Lëtzebuerg, dat ass Vakanz».

«Le concept «Vakanz doheem» a des chances de marquer notre saison touristique. Les bons d'hébergement ont convaincu un grand nombre de résidents de considérer la destination luxembourgeoise comme une réelle alternative», s'est félicité Lex Delles (DP) qui a mis à profit sa visite au Baggerweier de Remerschen pour dresser le premier bilan de la saison touristique 2020.

Les entreprises du milieu ne sont pas encore sorties de crise, l'hébergement payant a reculé par rapport aux six premiers mois de 2019 au contraire du tourisme domestique qui se trouve en plein essor. Ce dernier a donc profité à merveille de la campagne lancée par le gouvernement. En guise de conclusion, le ministre du Tourisme a lancé un appel aux acteurs du milieu en les poussant à «conserver et à cultiver la réactivité, la polyvalence et l'esprit innovant dont ils ont fait preuve au cours des derniers mois».

Pour Xavier Bettel (DP), qui accompagnait ce mardi le ministre du Tourisme en Moselle, «l'opération «Vakanz doheem» nous a permis de redécouvrir la beauté, la sérénité et la diversité de notre pays, de son paysage et de sa nature.» Le Premier ministre a notamment mis en évidence «l'adaptation» des acteurs au cours des derniers mois marqués par la pandémie de covid-19.

Lex Delles et Xavier Bettel ont visité le site du Baggerweier au côté de Ramon Hemmer, directeur de l'«Erliefnis Baggerweier ASBL». Photo: Chris Karaba





