Un P&R à partir de 2023

1.600 places de parking en plus pour désengorger Rodange

Franziska JÄGER Chaque jour, des Français et des Belges rencontrent d'énormes difficultés pour garer leur voiture avant de prendre le train à Rodange. 1.600 places de parking-relais devraient désengorger la localité à partir de 2023.

Ça sent le goudron. Au troisième étage du bâtiment, des hommes s'agitent, gilets de sécurité orange et casques sur la tête. Un engin avance et verse de l'asphalte sur le sol en béton. Un ouvrier s'agenouille sur le côté du revêtement noir et fumant et déplace un petit lance-flammes sur le bord de la piste afin de scléroser tous les coins et les bords. Un autre ouvrier fait glisser sur la couche visqueuse un poids qui rappelle l'engin de jeu rond utilisé au curling. Dès que celle-ci est suffisamment lisse, un troisième ouvrier répand du sable sur la piste terminée.

Visite guidée pour des ingénieurs belges et luxembourgeois venus inspecter le futur parking de la gare de Rodange ce mercredi midi. Un contremaître guide le groupe d'experts à travers le bâtiment, montrant fièrement le haut de la coupole en verre moderne qui apporte de la lumière dans le désert de béton et forme la fin d'une allée de sept étages. Elle monte en spirale vers le ciel.

Des stores protègent les voyageurs

Depuis mi-2019, la dernière gare luxembourgeoise avant les frontières française et belge, au sud du pays, est en chantier. Depuis, Rodange a reçu de nouvelles voies et des quais rallongés. Au-dessus de tous les quais, des stores protègent du vent et de la pluie.

Dans le parking, de l'asphalte est actuellement coulé sur les sols. Photo: Guy Jallay

Mais le plus important devrait être terminé fin 2023 : un parking-relais de près de 1.600 places, le deuxième plus grand après celui de Belval-Université. La passerelle rouge relie le parking du troisième étage aux quais. Il sera accessible aux personnes à mobilité réduite. Des ascenseurs mènent désormais pour la première fois aux voies.



Il se passe quelque chose à la gare de Rodange : depuis 2019, on travaille à la construction d'un parking de près de 1.600 places. Photo: Guy Jallay

Le projet colossal se chiffre à 151 millions d'euros, dont 43,5 millions d'euros pour le parking P&R. Les nouveautés ne se limitent pas aux toits des trois quais, qui ont été rénovés et allongés jusqu'à un kilomètre et demi, afin que les trains les plus longs aient suffisamment de place.

Pour la première fois, des ascenseurs mènent également de et vers les voies et confortablement vers la passerelle. De plus, des boxes à vélos seront prochainement installés à droite et à gauche de la gare afin de pouvoir répondre aux besoins de mobilité douce.



Le parking rouge et blanc de 200 mètres de long profitera surtout aux navetteurs frontaliers à partir de l'année prochaine, explique Michel Wolter, chargé des projets d'infrastructure aux CFL. En outre, les transports publics devraient être rendus plus attractifs : en permettant de passer de la voiture au bus, au train ou au vélo.

Accueillir les navetteurs le matin sans faire de détours

Andréa de Cillia, du bureau d'études Inca, souligne également l'importance de désengorger Rodange en tant que nœud de communication à proximité immédiate de la frontière. Il y a à peine cinq kilomètres jusqu'à Athus en Belgique, huit jusqu'à la ville voisine de Longwy en France. «Il s'agit pour nous d'absorber les navetteurs dès le matin sans faire de détours», explique-t-il.

Par détours, il entend la recherche quotidienne, souvent méticuleuse, de places de parking avant de prendre le train pour aller travailler à Esch ou à Luxembourg-ville. «Les parkings communaux sont régulièrement saturés», explique Andréa de Cillia. Dans ce cas, les navetteurs n'hésitent pas à tourner dans des rues secondaires plus éloignées, juste pour garer leur voiture quelque part.

L'expert espère que le P&R permettra de maîtriser en grande partie le problème du stationnement. «Lorsque les navetteurs reviendront le soir à Rodange, ils pourront quitter le parking pour se rendre directement sur le boulevard de l'Europe et rentrer chez eux».

