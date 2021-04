Il n'avait pas pu avoir lieu l'an dernier (covid oblige), mais le Speedmarathon 2021 a encore permis à la police de constater que les automobilistes restaient peu respectueux des limitations de vitesse.

1.600 excès de vitesse flashés en 24 heures

Il n'avait pas pu avoir lieu l'an dernier (covid oblige), mais le Speedmarathon 2021 a encore permis à la police de constater que les automobilistes restaient peu respectueux des limitations de vitesse.

(TJ/str) - Il faisait beau sur les routes, mercredi. Et pourtant, les amendes ont plu sur nombre d'automobilistes. Motif de ce ce mauvais temps pour les conducteurs imprudents : le Speedmarathon, 24 heures de contrôles de vitesse menés par la police grand-ducale et qui, cette année, s'est traduit par 215 points de contrôle (de jour comme de nuit). Et à eux seuls, les deux radars mobiles ont suffi à constater 1.150 dépassements d'allure...

Et pourtant, l'opération avait été largement annoncée. Il n'empêche que les agents ont tout de même dressé directement 424 avertissements taxés. C'est ainsi que 230 conducteurs ont dû payer 49 euros alors que dans 194 cas, l'excès de vitesse a coûté 149 euros aux particuliers ou professionnels de la route trop pressés.

Trois conducteurs ont même dû remettre leur permis de conduire aux policiers, pour avoir vraiment dépassé la limite. C'est ainsi qu'un des automobilistes «flashés» a été surpris sur la N2, entre Bous et Remich, à 182 km/h (sur une portion pourtant limitée à 90 km/h).

Les radars dédiés au portable au volant attendront Si plusieurs pays implantent peu à peu de nouveaux appareils capables de détecter l'utilisation d'un smartphone par le conducteur, il n'en sera pas de même dans l'immédiat au Luxembourg. La faute, pour l'heure, à «l'absence de base légale».

Dernièrement, le ministre de la Mobilité était revenu sur l'intérêt de cette opération spectaculaire, menée d'ailleurs dans toute l'Europe. Et François Bausch (Déi Gréng) de constater que durant les journées de Speedmarathon les accidents de la route baissaient de 8%. Signe que la prudence et le respect du code de la route payent, tandis que les infractions coûtent. Nuance.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.