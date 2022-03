1.500 personnes ont protesté lors du "Fraestreik"

Le 8 mars, la «grève des femmes» au Luxembourg a attiré l'attention sur les injustices persistantes en matière d'égalité.

Le 8 mars, la «grève des femmes» au Luxembourg a attiré l'attention sur les injustices persistantes en matière d'égalité.

(tb/T.S./mas) - La troisième «grève des femmes» a eu lieu mardi au Luxembourg, à l'appel de la plateforme JIF (Journée Internationale des Femmes). Le cortège de protestation s'est mis en marche à 17 heures sur la Place de la Gare en direction de la Place d'Armes. Des représentants de plus de 20 organisations, associations, partis et syndicats y participaient. La police a estimé le nombre de participants à 1.500 personnes.

Les femmes et hommes qui ont défilé ont saisi l'occasion de la Journée mondiale des droits de la femme, le 8 mars, pour attirer l'attention sur les inégalités dont sont victimes les femmes et les filles dans la société. Ils ont demandé des salaires équitables, une réduction générale du temps de travail pour tous et une répartition équitable du travail rémunéré et du travail non rémunéré.

En outre, il a été demandé aux politiques de rendre la politique familiale plus équitable afin de prévenir les discriminations, en particulier envers les personnes LGBTQ+. La JIF propose ici un congé de naissance de trois mois pour tous. Le droit à un logement abordable pour tous était également à l'ordre du jour de la «grève des femmes» mardi, tout comme la violence envers les femmes.



Il y a un mois encore, la manifestation menaçait d'être reléguée dans la zone désignée des protestations anti-Covid, qui a entre-temps été levée. La manifestation a toutefois pu avoir lieu comme prévu initialement.

