A l'Université du Luxembourg

1,5 million d'euros pour attirer des chercheurs de talent

Le programme postdoctoral recrutera et soutiendra les meilleurs talents internationaux émergents et leurs projets postdoctoraux audacieux et interdisciplinaires, jusqu'à trois ans.

L'Université du Luxembourg va recevoir 1,5 million d'euros du programme de recherche phare de l'Union européenne, les Actions Marie Skłodowska-Curie, pour financer dix projets de recherche à l'Institute for Advanced Studies Luxembourg (IAS). Ceux-ci feront partie d'un nouveau programme Young International Academics, qui débutera en 2024 avec un budget total de quatre millions d'euros. Le programme postdoctoral Young International Academics recrutera et soutiendra les meilleurs talents internationaux émergents et leurs projets postdoctoraux audacieux et interdisciplinaires, jusqu'à trois ans.

Pour être sélectionnés dans ce programme ouvert à toutes les disciplines, les candidats devront faire le lien entre au moins deux domaines distincts par des recherches audacieuses, originales et à fort impact. Les candidats seront sélectionnés par un conseil scientifique indépendant en deux vagues et seront invités à soumettre leurs idées novatrices en novembre 2023.

Des infrastructures à la pointe

Contrairement aux programmes postdoctoraux classiques, les chercheurs de Young International Academics seront encadrés par deux superviseurs, parmi plus de 350 superviseurs et co-superviseurs potentiels de toutes les facultés et centres interdisciplinaires de l'Université. Ils auront accès à des installations et infrastructures de recherche de pointe, à des formations spécialisées à la carte et à des conférences et événements importants. L'objectif de ce programme très sélectif est de tirer parti de l'environnement multiculturel et interdisciplinaire unique de l'Université pour attirer et retenir les meilleurs talents au Luxembourg.

Par le biais des Actions Marie Skłodowska-Curie (AMSC) d'Horizon Europe, la Commission européenne finance des projets de recherche et d'innovation visant à stimuler la carrière des meilleurs chercheurs par la mobilité et des formations doctorales et postdoctorales innovantes. Les AMSC contribuent à renforcer la capacité de l'Europe en matière de recherche et d'innovation en investissant à long terme dans les carrières de chercheurs d’excellence. La sélection est très compétitive : sur 116 projets soumis dans le cadre de l'appel 2021, seuls 26 ont été retenus pour un financement. La demande de financement avait été préparée et soumise sous la direction du vice-recteur à la recherche Jens Kreisel et de l'équipe du projet IAS.

