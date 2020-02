Pour faire du pays une «société de la connaissance», le gouvernement entend investir 1% du PIB d'ici 2023. La stratégie élaborée pour y aboutir a été présentée ce mardi par le ministre de la Recherche, Claude Meisch.

Luxembourg 3 min.

1,5 milliard d'euros au menu pour la recherche

Olivier TASCH Pour faire du pays une «société de la connaissance», le gouvernement entend investir 1% du PIB d'ici 2023. La stratégie élaborée pour y aboutir a été présentée ce mardi par le ministre de la Recherche, Claude Meisch.

Pour ne pas rater le train numérique en marche et poursuivre sur la voie de la diversification économique, le gouvernement entend donner un coup de fouet à la recherche. L'objectif est d'investir l'équivalent de 1% du PIB d'ici 2023, contre 0,65% aujourd'hui. La stratégie nationale présentée par Claude Meisch (DP) ce mardi, plaide clairement en faveur de la recherche appliquée, autrement dit qui présente une finalité économique. L'objectif officiel est de créer «une société de la connaissance durable, diverse et numérique» afin «d'assurer la prospérité du pays».

La stratégie s'articule autour de quatre grands axes: transformation industrielle et des services, développement durable et responsable, santé personnalisée et éducation. Des domaines qui ne doivent pourtant «pas se penser de manière isolée mais plutôt comme s'influençant mutuellement», selon Claude Meisch.

Le Luxembourg va créer son «jumeau numérique» Disposer d'une copie virtuelle du Grand-Duché doit aider à la prise de décisions politiques délicates à l'avenir.

Les financements publics constituent évidemment le nerf de la guerre et ceux-ci sont d'ailleurs revus à la hausse. Des dotations supplémentaires de sept millions d'euros cette année et de neuf millions en 2021 sont prévues. Les cinq centres de recherche et l'Université de Luxembourg se voient ainsi attribuer près de 1,5 milliard d'euros sur la période 2018-2021.

Mais à quoi servent tous ces montants? Précisément à mettre en œuvre la stratégie et ses quatre champs de recherche. Lesquels se déclinent en 19 points plus spécifiques. Pour la transformation industrielle, par exemple, le gouvernement table sur les télécommunications spatiales et l'observation de la Terre et des ressources spatiales. En droite ligne avec la stratégie spatiale du pays, à l'instar de la future implantation du Centre européen d'innovation pour les ressources spatiales au Grand-Duché. Pour l'éducation, le ministère planche sur l'apprentissage dans une société multilingue pour répondre aux spécificités du pays ou encore sur l'apprentissage tout au long de la vie.

«Les points retenus correspondent aux défis qui se présentent à nous», résume le ministre de la Recherche. «Il s'agit de consolider ce qui existe déjà, de se baser sur nos forces.» Pas question donc de faire la révolution, la stratégie s'appuie sur un vaste processus de consultation des différents acteurs de la recherche effectué entre avril et novembre 2019. S'y retrouvent ainsi une pincée du plan Rifkin, une louche du plan climat ou encore une cuillerée de diverses recommandations ministérielles.

Prime d'encouragement

A noter que le ministère encourage désormais les chercheurs qui puisent dans les sources de financements européens. Une sorte de prime au mérite a ainsi été introduite pour ceux qui signent un contrat dans le cadre du programme Horizon 2020. Une enveloppe de 20,5 millions d'euros est ainsi allouée jusqu'en 2021.

Parmi tous les projets soumis par le Grand-Duché depuis 2014, 16,8% ont été retenus par l'UE alors que la moyenne européenne se situe à 11,9%. Selon Claude Meisch, cette prime est autant un encouragement qu'une récompense «car l'obtention de crédits européens démontre le niveau de compétitivité de la recherche luxembourgeoise». Ce bonus vise à consolider cette assise et pourquoi pas à attirer de nouveaux talents.