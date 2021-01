Deux semaines après l'arrivée au Luxembourg des premiers vaccins anti-covid, voilà qu'une deuxième formule va être rendue disponible pour injection. Après la version Pfizer/BioNTech, place à celle de Moderna.

Luxembourg 2 min.

1.200 doses du vaccin Moderna arrivent

Pas sûr que cette fois, Xavier Bettel fasse le déplacement. Mais ce 11 janvier marque un nouveau pas dans la lutte du Luxembourg face au covid-19. Après avoir réceptionné le 26 décembre dernier les toutes premières doses du vaccin produit par l'usine belge de Pfizer, le pays s'apprête à accueillir un premier contingent de flacons produits par le laboratoire Moderna. Cela cinq jours seulement après que l'Agence européenne des médicaments a validé sa composition.

Il est cette fois question de recevoir 1.200 doses. Le vaccin, produit en Suisse, est transporté depuis le site de fabrication suisse par la société Kuehne+Nagel qui regroupe l'ensemble de ses stocks à destination des pays de l'UE dans un Etat voisin du Grand-Duché. Comme son prédécesseur, ce vaccin nécessitera deux injections. Une dosette devant permettre six piqûres.

Ce renfort vaccinal arrive alors que le pays est maintenant bien engagé dans la phase 1 de sa stratégie d'immunisation. Il s'agit dans ce premier temps de cibler les volontaires parmi les personnels de santé (étape débutée le 28 décembre) que ce soit à l'hôpital ou dans les autres établissements. Mais il y est aussi question de protéger les résidents des maisons de retraite et de soins (étape entamée le 6 janvier). Soit de l'ordre de 38.000 actifs ou retraités dont la vaccination devrait être achevée pour fin mars.

Les 16-50 ans pour finir

Dans la phase 2, le ministère de la Santé entend se préoccuper des plus de 75 ans, puis des résidents âgés de 65 à 75 ans. Cela représente un total de 90.500 personnes. Suivront en phase 3, les personnes vulnérables de 50-65 ans (diabétiques notamment) et les «personnels exposés» ou les postes dits «essentiels». En phase 4, les publics précaires et les personnes vulnérables mais de moins de 50 ans cette fois pourront accéder à la vaccination.

Enfin, en phase 5, il s'agira pour le Luxembourg d'accueillir dans ces centres de vaccination, l'ensemble des élèves et actifs du pays (16-50 ans). Mais là, impossible pour l'heure de déterminer le calendrier de ces futures étapes. Le tout dépendant du nombre de formules vaccinales validées, du nombre et du rythme des livraisons, mais aussi du nombre de volontaires à la vaccination.

