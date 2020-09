Alors que la deuxième phase du dépistage national débutera mercredi, le ministre de l’Enseignement et la ministre de la Santé ont dressé un bilan positif de la première partie de cette stratégie, visant à briser les chaînes d'infections.

1.118 cas asymptomatiques détectés grâce au dépistage

Alors que la deuxième phase du dépistage national débutera mercredi, le ministre de l’Enseignement et la ministre de la Santé ont dressé un bilan positif de la première partie de cette stratégie, visant à briser les chaînes d'infections.

(ASdN) - S'il y a bien une chose de sûre, c'est que la lutte contre le covid-19 est un combat de longue haleine. Aux côtés de la Task Force Covid-19 de Research Luxembourg, Paulette Lenert (LSAP) et Claude Meisch (DP) ont ainsi annoncé la poursuite de la campagne de dépistage national dès ce mercredi pour se terminer en mars 2021. Soit plus d'un an après le début de la pandémie sanitaire au Luxembourg.

Mi-juillet, le gouvernement avait en effet annoncé avoir débloqué 60 millions d'euros dans cette optique. Preuve parmi d'autres que la stratégie fonctionne. La campagne de dépistage national aurait en effet permis de détecter «1.118 cas asymptomatiques», révèle Ulf Nehrbass, directeur du Luxembourg Institute of Health (LIH). Au total, 560.082 tests PCR - sur 1.520.445 invitations envoyées - ont ainsi été réalisés dans le cadre de la campagne de dépistage, ce qui correspond à quelque 70% de tous les tests effectués.

Touché, coulé ?

Mais pour cette deuxième phase, le gouvernement entend réajuster le tir. «Nous avons beaucoup appris de la première phase de tests à grande échelle», déclare ainsi Paul Wilmes, porte-parole de la Task Force pour qui ces expériences sont «absolument essentielles pour la deuxième phase.» Plus concrètement, il s'agira désormais de viser davantage les secteurs identifiés comme les plus touchés, tels que la construction, l'hôtellerie ou encore la santé.

Cette stratégie, qui sera présentée plus en détail le 24 septembre prochain, pourrait permettre de détecter 26% de toutes les personnes infectées au Grand-Duché. Parmi elles, estime Paul Wilmes, 17% par des tests directs à grande échelle et 9% par le traçage des tests à grande échelle.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.