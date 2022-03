Environ 1.000 personnes ont réclamé samedi dans la capitale la fin de la guerre en Ukraine.

Luxembourg 13

Conflit Ukraine-Russie

1.000 manifestants opposés à la guerre en Ukraine

(S.MN. avec Maximilian RICHARD) Samedi après-midi, une énième manifestation anti-guerre a eu lieu dans la capitale. Selon les premières estimations, environ 1.000 manifestants ont défilé de la gare centrale à la place d'Armes pour marquer leur opposition à la guerre d'agression russe en Ukraine.

En chemin, les revendications «Stop Putin, stop War» et «Save our Children» ont retenti à plusieurs reprises. Sur la place d'Armes, la manifestation s'est finalement terminée par des discours en anglais et en ukrainien.

13 Photo: Sibila Lind

