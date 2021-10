Entre décembre et septembre, 1.864 signalements ont été reçus par le ministère de la Santé. Dans neuf cas cependant, la personne vaccinée est décédée des suites de l'injection. A relativiser par rapport aux 773.945 doses administrées alors.

Covid-19 au Luxembourg

0,24% d’effets indésirables déclarés après vaccination

Patrick JACQUEMOT Entre décembre et septembre, 1.864 signalements ont été reçus par le ministère de la Santé. Dans neuf cas cependant, la personne vaccinée est décédée des suites de l'injection. A relativiser par rapport aux 773.945 doses administrées alors.

Le document n'est pas secret, mais pas ébruité non plus. Ainsi, la direction de la Santé vient-elle de publier son cinquième rapport de pharmacovigilance autour de la vaccination anti-covid. Un exercice de transparence alors qu'au dixième mois de la campagne de vaccination certains doutent encore de la qualité des sérums administrés. Dans ces seize pages, il est ainsi question de la totalité des effets secondaires rapportés aux autorités. Ainsi, de décembre 2020 à septembre 2021, médecins ou particuliers ont-ils signalé des maux divers à 1.864 reprises.

Trois fake news sur les vaccins à la loupe Modification de l'ADN, mortalité des enfants, infertilité... la Dr Anna Chioti, cheffe de la division de la pharmacie et des médicaments, décrypte en vidéo trois idées reçues sur la vaccination contre le covid.

Derrière ce chiffre, on retrouve aussi bien de simples maux de tête persistants, quelques pics de fièvre passagers, une douleur au point de piqûre, de légères nausées, etc. Autant d'effets «attendus et non graves» indiqués qui représentent 78% des faits rapportés.

Mais il est aussi question de 395 situations présentant des «effets graves». Cette fois, il ne s'agit plus de bobos temporaires, les autorités évoquant des cas de vaccination ayant entraîné une réponse «médicalement significative» (272 personnes), une hospitalisation (99) ou entraîné une mise en jeu du pronostic vital (15 personnes). Dans neuf cas, il a toutefois été établi que l'injection d'une dose anti-covid avait été à l'origine de la mort de l'individu. Un total incluant notamment cette femme de 74 ans dont l'autopsie, demandée par la justice, a permis de faire la relation entre le décès et l'administration d'un vaccin anti-covid.

On parle donc de neuf décès pour plus de 773.000 vaccins administrés à 413 621 hommes et femmes, faut-il rappeler. Soit 0,001% de victimes parmi les sujets ayant reçu une injection au Luxembourg.

Dans leur rapport, les autorités indiquent également le nom du produit ayant pu être ''incriminé'' dans ces disparitions. A savoir :

Pfizer/BioNTech : à l'origine de 3 décès pour 553.000 doses administrées

: à l'origine de 3 décès pour 553.000 doses administrées AstraZeneca : 3 décès pour 110.750 doses

: 3 décès pour 110.750 doses Moderna : 1 décès pour 72.100 doses

: 1 décès pour 72.100 doses Johnson & Johnson : 1 décès pour 37.800 doses



A analyser les remontées faites par le grand public ou les professionnels de santé, la division de la pharmacie et des médicaments a aussi pu établir quelle formule était à l'origine du plus grand nombre de remontées d'effets indésirables. Ainsi, avec 1.429 signalements suite à son injection, le vaccin développé par Pfizer/BioNTech (1er et plus diffusé) arrive en tête, avec 3 déclarations pour 1.000 injections. Suit le Moderna source de 2 déclarations/1.000, comme l'AstraZeneca, et enfin Johnson & Johnson 1/1000.

