(AFP) - Quel massage choisir pour bien débuter l'année ? Pour mieux gérer son stress et prendre soin de sa santé, les massages ayurvédiques comptent parmi les soins les plus puissants pour trouver apaisement et réconfort. Armanda Dos Santos, thérapeute en ayurveda et professeur de yoga, dévoile les massages ayurvédiques les plus précieux à découvrir.

Dans les médecines traditionnelles orientales, les massages, plus qu'une simple détente physique et musculaire, font partie de l'arsenal thérapeutique pour soigner le corps et l'esprit aux côtés des conseils diététiques et sportifs.

En Inde, la médecine ayurvédique conseille deux soins précieux pour trouver apaisement et réconfort et ainsi faire baisser efficacement le cortisol, l'hormone du stress, y compris chez les personnes âgées et les enfants.

Indiqué pour nos modes de vie accélérés, l'abhyanga, massage traditionnel ayurvédique dispensé pendant une heure ou une heure trente, apporte un grand apaisement par ses mouvements fluides prodigués à l'aide d'huile chaude de sésame sur tout le corps.

"S'il est pratiqué par un thérapeute compétent, ce soin permet de détendre profondément tout le système nerveux et de libérer les tensions physiques, physiologiques et même psychologiques", explique Armanda Dos Santos.

Son action est rapide et pénétrante grâce à l'huile chaude de sésame "reconnue pour ses qualités sédatives sur le système nerveux, le mental, et sa qualité légère et chaude".

Le massage, un rituel d'autoguérison

Autre massage très puissant, le shirodora est considéré comme un "massage royal" , l'un des joyaux en médecine ayurvédique.

Véritable soin thérapeutique de 45 minutes, "il agit sur des glandes du cerveau comme la pituitaire, l'hypophyse et l'hypothalamus, en apportant une profonde et rapide détente".

Le filet d'huile de sésame chaude coulé sur le front entre les deux yeux sur "l'ajna chakra" ou "troisième oeil" permet de diminuer l'activité mentale, l'anxiété et les insomnies. Son effet est subtil, presque hypnotisant, d'autant que le soin débute et se conclut par un massage du cuir chevelu, du visage et du haut des épaules.

"Selon le rythme de vie et le niveau de stress subi", on peut recevoir un shirodora une à deux fois par mois, conseille la praticienne.

Loin de nos routines occidentales, la médecine ayurvédique recommande de s'auto-masser préventivement tous les jours avec de l'huile de sésame tiède ou bien à sec. Objectif ? Stimuler et tonifier les tissus et les organes, déstocker les graisses.

En plus de détendre rapidement le corps et l'esprit, le massage est une technique d'autoguérison qui peut facilement s'intégrer dans une routine de vie, par exemple sous la douche à raison de cinq à dix minutes par jour même.

Pour trouver un praticien : www.ayurveda-france.org/praticiens/

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.