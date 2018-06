La croisière fut fluviale mais aussi musicale. Levée d'ancre à Paris et cap sur Honfleur, dans un hôtel de rêve flottant. Parmi les passagers, un piano, un violon, une flûte et un violoncelle. Navigation exquise.

Voyage: opéra fluvial entre Paris et Honfleur



par Pierre Wiame

Le MS Renoir est à son quai de Paris, la proue tournée vers la Tour Eiffel. Avec ses tonalités de rose poudré et ses tapis chinés d’esprit Chanel, il promet ce que la musique offre de mieux, par réputation: adoucir la vie. La promener dans la Belle Epoque de ces compositeurs de légende, au temps des femmes corsetées, des bourgeois dandys et des fêtes galantes. Le MS Renoir, lui, va agréablement divertir la nôtre. Cinq jours de réjouissance musicale, sur cette Seine langoureuse, à travers une croisière fluviale qui va s’en aller cueillir le printemps sur ses rives.

Paris se quitte dans le flamboiement de la fin du jour. Toutes les couleurs se bousculent sur des flots incendiés. Nous quittons la furieuse lumière de la capitale française pour des villages endormis, à plus de 150 km de là. Cap sur la Normandie. On s'attend à voir le coup de foudre du patrimoine normand avec des jardins jouissifs comme sur un tableau de maître.

Une jeune cantatrice et trois musiciens de renom sont montés à bord pour égrener des oeuvres immortelles, pièces pour piano, violoncelle et flûte. Alain Duault, le Monsieur Musique classique de France 3 et auteur, entre autres, du Dictionnaire amoureux de l’opéra, est du voyage.

Dans le jardin de Claude Monet

Tout au long de cette navigation douce, l’émotion guette, à chaque méandre de ce fleuve majestueux, matin après matin, tandis que notre hôtel flottant déroule derrière lui un paysage extrêmement doux. En fait, la musique terrestre n’est jamais loin. La croisière est musicale par les musiciens embarqués mais aussi par les oiseaux en concert permanent, le craquement mystérieux des forêts et les bruissements des campagnes frôlées. Par la fluidité du fleuve, l’impression ressentie est qu’on effleure l’âme de la France, dans ses vertes profondeurs. Comme à l'écoute d'une sonate de Chopin, on pourrait fermer les yeux et juste se remplir de la musicalité du monde.



Immersion dans l'univers floral de Claude Monet dans son jardin enchanteur de Giverny. Foto: Pierre Wiame

La croisière s’arrête toujours à Giverny, chez Claude Monet, ce célèbre peintre du mouvement impressionniste, auteur du tout aussi célèbre "Soleil levant", qui a osé désobéir aux règles de la peinture d’académie et sortir son chevalet dehors. Cela fit scandale à l'époque. "Ces peintures ne sont qu’impression car ils ne savent pas peindre", avait écrit un critique d’art si peu visionnaire. Peindre des impressions? De là est né tout simplement le mouvement artistique qu'est Impressionnisme.

L’escale à Giverny est merveilleuse car le déviant artiste a aménagé là, autour de son atelier, des jardins polychromes au diapason de sa joyeuse palette. Il y a écrit une histoire d’amour pour les fleurs et l’eau. Elles y sont toutes à la fête. L’entrelacs d’une grande diversité de calices s’y accorde avec des saules et des bambous pour composer une sorte d’opéra bouffe éclatant, dont il fut le chef d’orchestre un peu ivre.

Depuis, le monde entier veut voir Giverny. Alors, il faut s’y faufiler un peu, de bonne heure, pour espérer entendre là ce chef d’oeuvre végétal si hardiment couturé. Admirer la glycine par-dessus le petit pont japonais par exemple, et la petite barque mouillant tout près.

Ce qui a enchanté Monet est toujours au rendez-vous. L’étang tremblotant, avec ses nymphéas roses, fait autant miroir qu’au XIXe siècle à l’encorbellement d’une diversité de plantes. "Monet a peint son jardin. Les fleurs ont été ses tubes de couleurs", s’exclame notre guide, intarissable sur son génie à saisir, par touches frétillantes, les infimes nuances d’un sujet. A faire vibrer les reflets de rose, de vert émeraude et de bleu nuit, jusqu'à laisser deviner qu’ils dansent sur l’eau.

Sur le MS Renoir, l’Impressionnisme pictural rencontré lors des escales croise l’Impressionnisme musical, passager à part entière du navire et représenté par les illustres Debussy (1862-1915) et Satie (1866-1925). Les musiciens leur dédieront des récitals intimistes.

Chez Eugène Boudin

Honfleur surgit dans la brume, au terme d’une nuit de voyage sinueux. Hier, les fleurs. Aujourd'hui, un vieux port avec des bateaux de plaisance bien rangés autour de ses anneaux, le tintement de ses gréements, la petite musique de la mer. Mais aussi tous les siècles qui s’y sont tassés pour la transformer en carte postale. La palette du père de l’Impressionnisme, Eugène Boudin, un enfant de la ville, s'est exercée dans ce cocon de quais, de mâts et de cris de mouettes, à une époque où Honfleur n’était pas touristique, pleine de boutiquiers opportunistes, de restaurateurs, et noire de monde de Parisiens à chaque week-end.



Honfleur est réputé pour son port coloré et ses jolies ruelles historiques. Foto: Pierre Wiame

La croisière est musicale parce que les musiciens et les poètes se sont toujours laissé étreindre par d'inspiratrices sensations, liées aux camaïeux bariolés, aux lumières variables, aux petites routes secrètes, aux brouillards saute-moutons parmi les pommiers du bocage et aux jardins résonnant sous la pluie de Normandie.

Le MS Renoir a fait demi-tour. Après les jardins fleuris, la croisière est retournée déambuler dans Paris. Un peu de shopping, un crochet par l'Opéra Garnier pour y découvrir ses anciens cabestans. Un autre par l'Opéra Bastille, moderne celui-là, pour y applaudir un vrai opéra. Et une apothéose: une traversée des illuminations de Paris, par-dessous ses dizaines de ponts. Un dernier assaut de sensations impressionnistes.



Infos pratiques Le croisiériste français Croisi-Europe a développé le concept original des croisières musicales. Sur la Seine mais aussi à Venise, de Berlin à Prague, sur le Danube et même sur le Mékong. Deux autres bateaux opèrent toute l’année des croisières classiques ou dynamiques sur la Seine (en vélo notamment lors des escales) reliant Paris à Honfleur, sur le thème de la Seine et les peintres impressionnistes, de Paris aux plages de la côte fleurie, de Paris aux plus belles escales de la vallée de la Seine. info@croisieurope.com www.croisieurope.com

