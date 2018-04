Les vacances de Pâques sont le moment de se retrouver en famille et de profiter ensemble des nombreuses sorties cinéma du mois d'avril. Entre aventures animées, fable écologique et animalière, voici une sélection de 5 films à ne pas manquer pendant les vacances avec ses enfants.

Vacances de printemps: 5 films à partager avec ses enfants

Croc Blanc



Réalisé par Alexandre Espigares, oscarisé pour le court métrage "Mr Hublot" en 2014, "Croc Blanc" s'inspire du classique de la littérature américaine de Jack London. Le film d'animation entraîne les spectateurs sur les traces de Croc Blanc, un chien loup né dans les bois d'Alaska qui affronte tour à tour le monde sauvage, celui des chiens de traîneaux aux côtés des natifs-américains puis de l'homme blanc où il combat avant de connaître l'amour de ses nouveaux maîtres. On retrouve notamment au casting les voix de Virginie Efira et de Raphaël Personnaz.

Blue

La nouvelle production Disneynature, réalisée par Keith Scholeye et Alastair Fothergill, est particulièrement ambitieuse. "Blue" plonge littéralement le spectateur dans l'océan et suit pendant 1h15 différentes espèces marines avec notamment les dauphins comme fil rouge de la narration assurée par Cécile de France. Le film brille par ses techniques de réalisation inédites et délivre des images saisissantes comme une bataille de baleines mâles pour impressionner une femelle.



Gaston Lagaffe



Pierre-François Martin-Laval, revient avec une nouvelle production tirée du patrimoine de la BD, après ses adaptations de l'œuvre "Les Profs" et son rôle dans Ducobu. "Gaston Lagaffe" incarné par Théo Fernandez à l'écran change le quotidien de ses collègues avec des inventions loufoques et ses nombreuses gaffes. Pierre-François Martin-Laval prend le rôle du patron de Gaston, Prunelle. Alison Wheeler incarne Mademoiselle Jeanne à l'écran, Arnaud Ducret l'agent Longtarin et Jérôme Commandeur Monsieur Mesmaeker. Au cinéma le 04 avril 2018.



Pierre Lapin



L'adaptation de l'un des plus grands succès de la littérature Britannique "The Tale of Peter Rabbit" ("Pierre Lapin" en français) arrive au cinéma dans un film d'animation qui mêle techniques 3D et scènes filmées par Will Gluck. Pierre Lapin lutte toujours avec Monsieur McGregor, incarné par Domhnall Gleeson, pour la domination du potager de la maison de campagne voisine de celle de Béa, protectrice des animaux, dont le rôle est assuré par Rose Byrne. Avec les voix de Philippe Lacheau et d'Elodie Fontan dans la version française.



Sherlock Gnome



Le réalisateur du premier volet de "Kung Fu Panda" adapte à sa manière les aventures de Sherlock Holmes avec "Sherlock Gnomes." Au cinéma le 11 avril, ce film d'animation met en scène Sherlock Gnomes et son fidèle acolyte Watson pour enquêter sur la disparition des nains de jardin alors que ceux-ci préparent l'arrivée du printemps. De grands acteurs américains assurent la VO du film, dont Johnny Depp, Chiwetel Ejiofor, Emily Blunt, James McAvoy ou Mary J. Blidge. En Français, Michael Gregorio et Flora Coquerel (Miss France 2014) assurent le spectacle.