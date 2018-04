Sachez que James Bond a parcouru 1.700 kilomètres à son volant.

"Une sculpture avec un moteur": Daniel Craig vend son Aston Martin

5773827459001 (AFP) - "Une sculpture avec un moteur": c'est ainsi que Christie's décrit l'Aston Martin appartenant à l'acteur britannique Daniel Craig, connu pour avoir incarné James Bond à l'écran, qui doit être mise aux enchères le 20 avril à New York. La voiture fait partie d'une édition limitée - dont elle porte le numéro 007.

Becky MacGuire, directrice de la vente exceptionnelle chez Christie's : ce n'est pas une voiture de cinéma, elle est prête pour la route et le volant est à gauche. Vous pouvez l'acheter et la conduire tout de suite. Quelque 1.700 kilomètres ont été parcourus avec Daniel Craig au volant. La voiture aura donc toujours cette super provenance, comme on dit pour nos autres œuvres d'art."

"Je pense vraiment que c'est une œuvre d'art. C'est un chef-d'œuvre dans sa catégorie. C'est comme une sculpture avec un moteur. En plus de faire partie d'une édition limitée, la voiture a été customisée spécialement pour Daniel Craig."