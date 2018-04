Un juge mexicain a interdit au groupe américain Mattel de commercialiser au Mexique une poupée Barbie à l'effigie de la peintre Frida Kahlo (1907-1954), donnant ainsi raison à la famille de l'artiste.

Lifestyle 2

Une Barbie à l'effigie de Frida Kahlo crée la polémique

Un juge mexicain a interdit au groupe américain Mattel de commercialiser au Mexique une poupée Barbie à l'effigie de la peintre Frida Kahlo (1907-1954), donnant ainsi raison à la famille de l'artiste.

(AFP) - La famille de Frida Kahlo espère désormais pouvoir engager une procédure juridique aux Etats-Unis afin d'obtenir que la poupée soit également interdite dans ce pays, a-t-il précisé.

2 mattel

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. mattel mattel

Le juge a ordonné à Mattel et ses distributeurs qu'ils "s'abstiennent de tout acte tendant à utiliser la marque, l'image ou l'oeuvre de Frida Kahlo".

L'actrice mexicano-libano-américaine Salma Hayek, qui avait incarné l'artiste au cinéma, s'est insurgée sur Instagram:

En mars, le fabricant américain de jouets avait dévoilé une série de poupées à l'effigie de personnalités, baptisée "Inspiring Women" (femmes inspirantes), parmi lesquelles figure Frida Kahlo.

Mais la famille de l'artiste mexicaine a contesté à la société californienne le droit de commercialiser cette poupée.

Sur son compte Instagram, l'actrice Salma Hayek, qui avait incarné Frida Kahlo au cinéma, a posté ceci:



Le visage de Frida Kahlo - et son fameux monosourcil - a été décliné à travers des dizaines d'objets au cours des dernières années: chaussures, carnets, sacs, parfum ou tequila.

Considérée comme l'une des plus grandes peintres du XXe siècle pour ses émouvants auto-portraits, dans lesquels elle exprimait à la fois sa douleur physique et son isolement, elle fut l'épouse du grand muraliste mexicain Diego Rivera et un temps la maîtresse du révolutionnaire russe exilé Léon Trotsky.