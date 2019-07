Les grandes vacances approchent à grands pas et vous avez trouvé votre lieu de villégiature. Nous vous proposons un trousseau de douze applications qui vont vous faciliter la vie. A vos smartphones!

Un trousseau d’«apps» pour réussir vos vacances

Nous ne sommes pas tous égaux devant certaines méthodes d’organisation. Même lorsqu’il s’agit de vacances. Pour que vos congés ne se transforment pas en casse-tête, nous vous proposons quelques «apps» qui vont vous faciliter la vie.

Des vacances réussies se sont d'abord des valises qui ont été pensées intelligemment. Les parents en savent quelque chose. Organiser les bagages pour toute la famille relève parfois du casse-tête.

Photo: Shutterstock

Packpoint devrait vous permettre de boucler votre valise de la manière la plus efficace possible.



En encodant certains paramètres: destination, durée du séjour, activités de mer ou de montagne, l’application génère automatiquement une liste d'affaires à ne pas oublier.



Télécharger pour iOS

Télécharger pour Android

Vos valises sont prêtes, oubliez la paperasse, les billets d'avion ou de train, les documents de réservation, voici TripIt.



En plus d'être un gestionnaire de voyage tout-en-un, l'application vous suggérera des activités (musées, restaurants, etc.) en fonction de l’heure, de la météo et de votre localisation. En anglais uniquement.

Télécharger pour iOS

Télécharger pour Android

Vous avez décidé de vous évader en avion mais vous n’avez pas envie de télécharger l’application officielle de votre opérateur de vol à chaque fois que voyagez. FlightAware devrait vous convenir.



L'application vous propose l’état de n’importe quel vol (départs, arrivées, retards). Vous pouvez personnaliser vos alertes et recevoir les dernières mises à jour concernant le vol ou l’itinéraire que vous devez emprunter.

Télécharger pour iOS

Télécharger pour Android

L'avion c'est bien, en mode very important person c'est encore mieux. LoungeBuddy vous permet d’accéder aux salons VIP des aéroports du monde entier à partir de 25 dollars même si vous ne voyagez pas en classe Business.

Uniquement pour iOS

Vous n'avez pas retenu la voie des airs. En voiture Simone! Mais avec un GPS, l'outil de navigation quasiment imparable. Here WeGo est une «app» gratuite. Elle vous propose de télécharger les cartes des endroits où vous souhaitez voyager sans utiliser votre 4G.



Elle est utilisable un peu partout sur le Globe et offre aussi d’autres fonctionnalités comme le fait de réserver un taxi ou de connaître les tarifs des transports publics locaux.

Télécharger pour iOS

Télécharger pour Android

Inrix est une autre application gratuite. Elle combine plusieurs fonctions comme les alertes de bouchons ou de sécurité. Elle change automatiquement le trajet lorsqu’un bouchon est détecté. Vous pouvez partager vos heures d’arrivée avec vos proches et même planifier votre trajet pour connaître la meilleure heure de départ.

Télécharger pour iOs

Télécharger pour Android

Une fois à destination, ou pour une escale, il vous faut une place de parking et c'est là que Parkopedia intervient. Comme son nom l’indique, c’est le Wikipédia des parkings. Plus de 60 millions de places de parking dans 75 pays sont répertoriées.

Télécharger pour iOS

Télécharger pour Android

Tous les parents y ont été confrontés au moins une fois: l'envie pressante des enfants en bas âge. Ne redoutez plus cette situation, Flush est là pour vous soulager. L’application vous permet tout simplement de retrouver rapidement des toilettes publiques.



Plus de 200.000 références dans le monde vous permettront de répondre à toutes urgences. Vous pourrez également consulter sa base de données en mode hors connexion.

Télécharger pour iOS

Télécharger pour Android

Lorsque l’on est à l’étranger, il n'est pas toujours facile de se faire comprendre, ni de lire correctement des panneaux de signalisation. Vous ne maîtrisez pas l'alphabet cyrillique, qu'à cela ne tienne Google Traduction effectue des traductions dans près d'une centaine de langues. Vous pouvez également prendre en photo des panneaux ou des cartes et le changement de langue s’opère.



Le système vocal de l'application permet de prononcer des phrases à votre place et si vous téléchargez à l’avance la langue de votre pays de villégiature, vous n’aurez plus besoin d’utiliser vos données cellulaires.

Télécharger pour iOS

Télécharger pour Android

Une fois le problème de traduction résolu, il vous restera à éviter les maux de tête sur les taux de conversion si vous n'êtes pas dans la zone euro. L'application XE Currency vous donne accès à toutes les devises du monde. En plus de vous proposer des taux de change actualisés, l’application les gardera en mémoire si vous ne disposez pas de connexion internet sur le moment.

Télécharger pour iOS

Télécharger pour Android

Même si vous êtes en mode «vacances, j’oublie tout», L’Appli Qui Sauve est une application qui ne pourrait être plus explicite et on vous souhaite de ne pas en avoir besoin. Lancée par la Croix-Rouge française, elle vous permet de répondre à diverses situations difficiles à gérer: un problème médical, une catastrophe naturelle ou encore un attentat.

L'application vous fournit tous les conseils nécessaires et les informations pratiques (numéros d’urgence, emplacements de défibrillateurs, gestes de premiers secours…) pour vous sauver la mise.

Télécharger pour iOS

Télécharger pour Android



Les vacances sont toujours trop courtes. Elles touchent à leur fin et vous n'avez pas eu le temps - comme chaque année - d'envoyer un petit mot à bopa ou tonton Johny. Pas de panique, Touchnote, la carte postale 2.0 va aussi vous sauver la mise. Cette application vous permet d’envoyer une carte postale à l’ancienne, mais directement depuis votre smartphone en utilisant vos photos.

Ouvrez l’application, choisissez une image, ajouter du texte et une adresse et votre carte sera envoyée depuis n'importe quel endroit de la planète.



Télécharger pour iOS

Télécharger pour Android

