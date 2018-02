Chef cuisinier au Luxembourg, Joël Schreiner vient d'être intronisé au sein de la prestigieuse Académie culinaire de France, institution garante des hautes valeurs de la culture culinaire française.

Un chef du Grand-Duché à l'Académie culinaire de France

Anne Fourney

Chef cuisinier au Luxembourg, Joël Schreiner vient d'être intronisé au sein de la prestigieuse Académie culinaire de France. La cérémonie s'est déroulée à Paris, mi-février. L'institution, née à la fin du XIXe siècle et aujourd'hui présidée par Fabrice Prochasson, chef chez Lenôtre et Meilleur Ouvrier de France, se veut la garante de l'art culinaire français. Elle veille à son évolution et son perfectionnement, à la reconnaissance des cuisiniers qui la mettent en valeur et promeut la cuisine française à travers le monde.

Joël Schreiner cuisine pour la direction d'une banque du Kirchberg depuis une dizaine d'années. « Cette intronisation m'a apporté une immense satisfaction, car elle me permet de créer un lien avec la haute gastronomie. » Le Français travaille « dans l'ombre » sans la reconnaissance que pourrait lui apporter la clientèle d'un restaurant ouvert au public. Père de deux enfants de 8 et 13 ans, Joël a fait ce choix pour pouvoir passer du temps en famille.

« Je travaille seul », explique-t-il. « Le fonctionnement est semblable à celui d'un restaurant. Je propose une carte que je renouvelle chaque mois avec des entrées, poissons, viandes et desserts. On me laisse quasiment carte blanche, ce qui me permet d'être assez créatif. »

Joël Schreiner a été parrainé par David Lachavannes, jeune chef talentueux de la résidence de l'ambassadeur de France au Luxembourg. Il avait lui-même été intronisé à l'Académie en 2016.

La difficulté lorsque l'on travaille seul, c'est d'évoluer. Qu'à cela ne tienne ; passionné par son métier, il se fixe des objectifs : concours culinaires, formations (chez Lenôtre, à l'institut Paul Bocuse, chez Ducasse), examinateur d'épreuves au lycée hôtelier Raymond Mondon à Metz. L'an dernier, Joël Schreiner avait participé au Challenge culinaire du président de la République. Il se prépare pour deux autres concours cette année.