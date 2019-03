La Grande-Duchesse a accueilli vendredi des participantes du forum « Stand Speak Rise Up ! » à l'occasion de son anniversaire.

Lifestyle 9

Un anniversaire hors du commun

La Grande-Duchesse a accueilli vendredi des participantes du forum « Stand Speak Rise Up ! » à l'occasion de son anniversaire.

A l'occasion de son anniversaire, la Grande-Duchesse a accueilli les 50 survivantes et leurs accompagnatrices venues pour participer au forum «Stand Speak Rise Up !» qui se tiendra les 26 et 27 mars au « European Convention Center » à Luxembourg.



9 © Cour grand-ducale / Sophie Margue

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. © Cour grand-ducale / Sophie Margue © Cour grand-ducale / Sophie Margue © Cour grand-ducale / Sophie Margue © Cour grand-ducale / Sophie Margue © Cour grand-ducale / Sophie Margue © Cour grand-ducale / Sophie Margue © Cour grand-ducale / Sophie Margue © Cour grand-ducale / Sophie Margue © Cour grand-ducale / Sophie Margue

Ce rendez-vous se fait à l'initiative de la Grande-Duchesse qui l'a organisé pour sensibiliser le public aux violences sexuelles faites aux femmes dans les zones sensibles.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.