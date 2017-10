(AFP) - Halloween approche à grands pas. Il est temps de songer à fignoler son look. Voici trois tutoriels de youtubeurs pros du make-up pour remédier aux pannes d'inspiration.

La licorne/sirène holographique



Ce n'est pas tous les jours que l'on peut se transformer en un scintillant hybride de licorne et de sirène. Kandee Johnson a imaginé un tutoriel très pratique sur la tendance consistant à accentuer le coin de l'oeil en y appliquant des paillettes. Un maquillage qui convient très bien à la situation. Kandee utilise une base de rose brillant, de lavande, de vert pâle ou de bleu, puis un eyeliner pastel et une 'base' de teint. Elle estompe le tout au doigt. Avec un pinceau rond, elle applique un peu de fard moiré par petites couches pour créer un résultat multidimensionnel à souhait. https://www.youtube.com/watch?v=xItaZLhJ6Jk

La vamp sophistiquée

Nul besoin de trop en faire pour se créer un look d'Halloween efficace. La maquilleuse Lisa Eldridge explique comment maîtriser le style de la vamp, un maquillage qui convient très bien à un déguisement de méchante belle-mère ou d'élégante magicienne. Le look s'articule autour d'une bouche accentuée de rouge sombre et d'un teint sans défaut rehaussé de highlighter. Un fard champagne, un beau trait d'eyeliner et le tour est joué.



https://www.youtube.com/watch?v=26Mp46EYinE

On va jouer à un jeu



Si, au contraire, vous prenez l'art du déguisement très au sérieux, alors Emma Pickles, vous propose un look inspiré des affiches du film "Jigsaw", prochainement en salles. La jeune femme s'applique d'abord une couche de crème noire puis un masque d'argile qui affiche une texture craquelée en séchant. Un look effrayant à souhait. Des spirales rouges sur les pommettes et une bouche noire accentuée d'un peu de rouge concluent l'affaire.



https://www.youtube.com/watch?v=iMLyRFvkZo0

