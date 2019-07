Une tête géante du président américain flotte sur les rives de la Moselle, en plein cœur de la ville messine depuis jeudi. Une oeuvre visant à dénoncer l'inaction du républicain face au réchauffement climatique.

Trump, la tête sous l'eau à Metz

Sophie WIESSLER Une tête géante du président américain flotte sur les rives de la Moselle, en plein cœur de la ville messine depuis jeudi. Une oeuvre visant à dénoncer l'inaction du républicain face au réchauffement climatique.

Une tête géante de Donald Trump, immergée dans la Moselle, a été installée jeudi 4 juillet, dans le cadre du festival Constellations de Metz. Un clin d’œil pour dénoncer la politique du président américain, qui va à l'encontre de l'urgence climatique.

Baptisée «Everything's fine !», l'oeuvre de Jacques Rival sera visible sur les berges de la Moselle, devant le Temple Neuf, jusqu'au 7 septembre prochain.

Œuvre de Jacques Rival - everything is fine (jusqu’ici tout va bien), une installation qui dénonce les positions anti écologiques et irresponsables de @realDonaldTrump; à voir Pont des Roches à #Metz #festival #ConstellationsdeMetz pic.twitter.com/Ufo7mA2ZZz — LEKADIR Hacène (@lekadir_zh) 5 juillet 2019

«Face à un monde à la dérive et dans un contexte d’urgence climatique et de mondialisation surproductive fragilisant la planète terre, le projet met en lumière toute la suffisance du président Trump, et son grand désintérêt pour la cause écologique: un Trump qui coule et qui s’obstine, convoquant l’image d’une montée des eaux engloutissant même le plus puissant des hommes, mais qui semble vouloir perpétuellement "glouglouter" des paroles", explique le créateur.

L'architecte lyonnais était déjà à l'origine d'un squelette de mammouth géant installé devant la cathédrale de Strasbourg en 2018.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.