Julie et David, un couple de Bettembourg, partent sur les routes à moto pour un an et demi. Le fil rouge de leur voyage: l'histoire de la viticulture à travers les vins cultivés en biodynamie.

Tour du monde à moto sur les routes du vin

Anne Fourney Peu après leur rencontre, David et Julie ont eu envie de faire aboutir un projet. Tous deux bons vivants, enthousiastes, sensibilisés à la maladie, soucieux de l'environnement, amateurs de voyages et d'aventures: c'est ainsi que l'idée a germé, sur un terreau d'enthousiasme et une volonté de faire avancer les choses.

4 Julie et David, «Dora» la moto et le lion en peluche «Poldi», qui sera mis en scène au fil du voyage pour faire rêver les enfants malades. Photo: Chris Karaba

Julie et David veulent voyager utile. Il souhaitent apprendre, filmer, photographier, interviewer, et partager leur voyage avec les bénéficiaires de deux associations luxembourgeoises: Foudatioun Kriibsrank Kanner et Action for Life. D'où la présence du lion en peluche Poldi, mascotte de la première. Les deux structures viennent en aide aux enfants malades et à leur famille. Le couple part pour environ dix-huit mois de voyage à moto, une mille centimètres cubes préparée pour l'occasion.

Ils ont préparé un teaser sur leur voyage:

Le voyage prévoit la traversée de quatre continents et laisse l'Asie de côté, un continent énorme et qui n'est pas le plus intéressant pour le vin en biodynamie. «Il nous a fallu environ un an pour ficeler le projet. Quand j'ai rencontré David, il voulait faire un tour du monde à moto», confie Julie. Le thème du voyage s'est précisé petit à petit. Tous deux sont de «bons vivants». David est restaurateur et Julie a travaillé comme interprète dans des caves champenoises. Une expérience enrichissante qui a contribué à préciser le thème du périple. Ses connaissances vont au-delà de celles de la simple amatrice de vins. «J'ai pris des cours d’œnologie», glisse-t-elle en souriant. Tous deux ont fait des recherches sur les régions qu'ils vont explorer.

La Géorgie, berceau du vin

Ils se sont documentés avec gourmandise sur des morceaux d'histoire. «Le point d'orgue de notre voyage en Europe, ce sera la Géorgie. C'est le berceau du vin», souligne David. «L'idée serait d'être là-bas pour les vendanges car il y a une fête réputée extraordinaire à cette occasion», enchaîne Julie.

Après un petit tour au Luxembourg pour voir un domaine cultivé en biodynamie à Remerschen, Julie et David, dont le départ est prévu ce weekend (un petit problème d'électronique sur la moto a retardé leur départ), poursuivront par l'Alsace, puis Paris, le Val de Loire (région d'origine de Julie), la région de Nantes, le Bordelais, le Languedoc, la Corse, puis bien sûr l'Italie, puisque tous deux ont des origines italiennes. La Hongrie est aussi sur le parcours, tout comme l'Espagne, le Portugal…

«Nous passerons environ une semaine à chaque étape», ajoute Julie, qui a répertorié les vignobles certifiés Demeter, le label de l'agriculture biodynamique. «Il est urgent d'agir. Les sols sont appauvris, gravement endommagés par les traitements chimiques», s'inquiètent-ils tous deux. «Nous voulons comprendre comment ces viticulteurs ont choisi de revenir à des méthodes plus traditionnelles, qu'ils nous racontent leur parcours, ce qu'ils ont vécu avec les produits chimiques. Beaucoup ont eu des problèmes de santé dans ma région d'origine à cause des traitements chimiques. Sans compter les conséquences sur l'environnement.»

Le fil rouge, l'histoire du vin, de la viticulture, l'importance du bio, le goût des terroirs.

Le couple, qui vit à Bettembourg, veut rapporter des témoignages, tourner des vidéos, préparer un livre. Les nuits se passeront sous la tente ou chez l'habitant. Si c'est une première grande aventure pour Julie, son compagnon a déjà pas mal bourlingué et vécu quatre ans en Mongolie.

Vous pourrez suivre Julie et David sur Facebook: In Vino Motoritas et consulter leur blog: invinomotoritas.wordpress.com