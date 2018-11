Bien que les cabines téléphoniques publiques disparaissent de plus en plus, elles ne sont pas systématiquement démantelées: certaines sont recyclées en bibliothèques, d'autres sont encore régulièrement utilisées.

Top 3 des cabines téléphoniques encore utilisées au Luxembourg

Bien que les cabines téléphoniques publiques disparaissent de plus en plus, elles ne sont pas systématiquement démantelées: certaines sont recyclées en bibliothèques, d'autres sont encore régulièrement utilisées.

On n'y prête plus attention aujourd'hui, pourtant, disséminées partout dans le pays, les cabines téléphoniques ont eu leur heure de gloire, atteignant même un statut "culte" dans de nombreux films, où elles servaient à passer des appels anonymes ou à voyager comme on prendrait le bus dans la saga Harry Potter.

À l'ère des smartphones, de moins en moins de gens entrent dans ces petites cellules jaunes au bord des routes. Elles sont donc progressivement supprimées.

Au Luxembourg, la loi exige que des téléphones publics soient disponibles. Le nombre de cabines nécessaires est déterminé par l'autorité de contrôle de l'État, l'Institut luxembourgeois de régulation (ILR).

"Nous ne sommes pas dans la situation où nous préconisons de démonter les cabines téléphoniques", explique Luc Tapella, car "malgré les téléphones portables, il y a toujours des utilisateurs de ce service".

468 cabines toujours en service

Fin 2017, il y avait encore 468 cabines téléphoniques au Luxembourg. Un peu moins qu'en 2013, où on en trouvait 621 sur le territoire. Leur survie coûte environ 80.000 euros par an.

Voici le top 3 des cabines téléphoniques les plus utilisées du Luxembourg:

Luxembourg, place de Paris: 122 appels par mois

Esch/Alzette, près de la Poste: 80 appels par mois

Echternach, ancienne gare routière: 77 appels par mois, soit le même score que la cabine de la gare de Luxembourg-Ville.



Il y a cinq ans, les cabines étaient utilisées en moyenne 6,7 heures par mois. En 2017, c'était à peine un peu plus d'une heure.

Des mini-bibliothèques

Au vu de ces chiffres, la question du maintien des cabines se pose. "C'est aux communes de décider", précise Carmen Engels, porte-parole de Post Luxembourg.

"Si la cabine ne dérange pas, elle reste", explique le bourgmestre de Walferdange, François Sauber. "Mais si, par exemple, une route est en cours de rénovation, on peut alors se demander si cela a du sens de réimplanter la cabine par la suite."

La commune de Walferdange a été l'une des premières à transformer ses anciennes cabines téléphoniques en lieu de lecture. Actuellement, plus de 50 cabines sont utilisées comme bibliothèque. Tout le monde est autorisé à y emprunter un livre et peut en laisser un autre en retour.

Enfin, il y a aussi des particuliers fans de ces cabines indémodables, qui demandent à la poste comment en acquérir une pour leur utilisation privée.

Par Betty Gillen (trad. ChB)