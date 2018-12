Vous avez envie de vous mettre dans l’ambiance de Noël ou juste de faire une petite pause tranquille pour vous reposer en famille? Découvrez notre liste des meilleurs films de Noël, pour tous les goûts!

Top 10 des films à regarder à Noël

Avec l'aide de notre jeune stagiaire, Cassiopée

Ceux qu’il faut absolument voir avec vos petits monstres pour passer une soirée merveilleuse

1. Les cinq légendes de Peter Ramesey (2012)

Ce film d'animation raconte l’histoire du père Noël, du marchand de sable, du lapin de Pâques, de la fée des dents et de Jack Froster, 5 légendes aux pouvoirs très différents qui vont devoir s'allier avec un adolescent révolté et habile pour sauver et protéger l'imaginaire et les rêves des enfants contre le grand méchant croque-mitaine.

Si ce film fait partie de notre sélection, c'est qu'il a récolté pas moins de 96% d'appréciation auprès des utilisateurs de Google. Pour notre stagiaire Cassiopée, c'est également un véritable coup de cœur, tant l'histoire est touchante.

Les "cinq légendes" a reçu 51 nominations, dont le Golden Globe du meilleur film d’animation.

2. Le Pôle express réalisé par Robert Zemeckis (2004)

Nous partons ici direction le pôle nord, en compagnie d'un jeune garçon, qui doute de la magie de Noël et de l’existence du père Noël. Il décide donc de prendre un mystérieux train, direction le pôle nord ! Sur le chemin pour arriver dans le village du «vieux barbu», les jeunes passagers découvrent peu à peu l’immensité de leurs pouvoirs. Ils font des promenades à travers le temps et les mythes. Un voyage extraordinaire au-delà de l’imaginaire et où les rêves se réalisent...

94% des utilisateurs de Google ont aimé ce film et à la rédaction aussi, on le plébiscite fortement, tant nous sommes jaloux de pouvoir nous aussi, prendre un train pour visiter les contrées de Laponie...

3. Le drôle de Noël de Scrooge réalisé par Robert Zemeckis (2009)

Le vieux Scrooge qui est riche, égoïste et toujours de mauvaise humeur reçoit la visite de trois esprits, qui sont les fantômes du passé, du présent et du futur. Il va traverser le temps en leur compagnie pour se racheter de ses péchés.

92% des utilisateurs de Google ont aimé ce film. A la rédaction, Cassiopée a choisi ce film pour son côté "à la fois angoissant et féerique" mais surtout pour "la merveilleuse leçon de vie qu'il donne". Ça donne envie!

Les films de Noël pour les amoureux… ou les plus sensibles

4. Love Actually réalisé par Richard Curtis (2003)

Forcément, quel que soit votre âge, tout le monde connaît le mythique "Love Actually". Plusieurs destins s’entremêlent dans ce film où l’amour prédomine malgré les difficultés de chacun. Un beau casting rempli de stars telles que Emma Thompson – qu’on adore ! -, Alan Rickman - «Always» - ou encore Hugh Grant, qui ravira tout le monde.

87% des utilisateurs de Google ont aimé ce film. Cassiopée aime surtout le côté «fun» de ce film qui lui plaît particulièrement.

"Love Actually" a reçu 20 nominations, dont un Golden Award for Best Romance.

5. Un amour à New York réalisé par Peter Chelsom (2001)

A l’arrivée des fêtes de noël, Jonathan Trager rencontre Sara en plein New York. Elle est magnifique et mystérieuse. Coup de foudre à New York. Mais malheureusement, ils sont déjà en couple chacun de leur coté. Jonathan et Sara passent un super bon moment le soir dans Manhattan. Il se quittent, et ... mystère !

86% des utilisateurs de Google ont aimé ce film mais il n’a reçu aucune nomination.

Les classiques à absolument voir

6. Miracle sur la 34ème rue réalisé par Les Mayfield (1994)

Un homme se prétendant être le Père Noël est interné dans un institut spécialisé. Persuadé de son identité, un jeune avocat décide de prendre sa défense.

88% des utilisateurs de Google ont aimé ce film. Il faut dire que c'est un film culte pour la période de Noël, qui a connu déjà un premier succès en 1947 dans sa version originale.

"Miracle sur la 34ème rue" a reçu 5 nominations, dont l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, l'Oscar du meilleur scénario adapté, le Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôle, du meilleur scénario et l'Oscar de la meilleure histoire originale.

7. Maman, j’ai raté l’avion réalisé par Chris Columbus (1990)

Un jeune garçon de 8 ans, du prénom de Kevin McCallister, qui fait beaucoup de bêtises, oublie d’embarquer avec ses parents et ses frères et sœurs pour partir passer les fêtes de Noël à Paris. Sa mère fait tout pour le rejoindre, mais Kevin, lui, est heureux de s’être débarrassé de sa famille étouffante. Deux cambrioleurs tentent de rentrer par effraction dans la maison et Kevin essaye de déjouer leur plan et de protéger sa demeure.

95% des utilisateurs de Google ont aimé ce film: normal, chaque scène tournée est aussi hilarante que la suivante.

"Maman, j’ai raté l’avion" a reçu 4 nominations, dont un Kid’s Choice Award du film préféré.

8. Les quatre filles du docteur March réalisé par Gillian Armstrong (1994)

Aux États-Unis, pendant la guerre de Sécession. En l’absence de leur père Robert, pasteur nordiste engagé comme aumônier dans le conflit, quatre jeunes sœurs issues de la classe moyenne de la société font face aux difficultés de la vie quotidienne en ce temps de guerre: la raisonnable Margaret (surnommée Meg), l'intrépide Joséphine (surnommée Jo), la charitable Élisabeth (surnommée Beth) et l'orgueilleuse Amy. Elles vivent à Concord dans l'État du Massachusetts avec leur mère et leur fidèle domestique, Hannah. Autrefois riche, la famille March a été ruinée lorsque Mr March avait aidé un ami dans ses affaires, ce qui avait entraîné la faillite. Malgré cela, la famille est heureuse et n'oublie pas d'aider plus pauvre qu'elle.

89% des utilisateurs de Google ont aimé ce film, émouvant, qui nous rend "profondément mélancolique", selon les dires de Cassiopée.

"Les quatre filles du docteur March" a reçu 6 nominations, dont l'Oscar de la meilleur actrice. Une nouvelle adaptation de ce classique va d'ailleurs voir le jour en 2019 avec notamment Emma Watson dans le rôle d'une des jeunes filles!

9. Le Grinch réalisé par Ron Haward (2000)

Dans un petit village du nom de Whoville, tout les habitants adorent Noël et emballent les cadeaux, cuisinent des bûches de Noël, installent les décoratifs,… sauf une personne ! Le Grinch a horreur de Noël et veut gâcher celui de tout le monde.

90% des utilisateurs de Google ont aimé ce film plein de bons gags et très joyeux. Une version 2018 est d'ailleurs sortie en novembre dernier au cinéma.

"Le Grinch" a reçu 10 nominations, dont le Satellite Award des meilleurs décors, l'Oscar du meilleur décor… et 8 autres.

On termine avec le film de Noël qui mettra de l’animation dans votre soirée

10. Piège de cristal réalisé par John McTieren (1988)

Un lieutenant du nom de John McClane rejoint sa femme et ses deux enfants à Los Angeles pour fêter Noël. Sa femme avec qui il est en pleine rupture, travaille pour une entreprise japonaise. Le patron de Holly organise une réception en l'honneur de ses employés. John sort pour passer un coup de fil et pendant ce temps, un commando prend l’immeuble d'assaut et rompt toutes les communications avec l’extérieur.

91% des utilisateurs de Google ont aimé ce film au "scénario et visuel époustouflant", d'après Cassiopée, grande fan de ce film d'action.

"Piège de cristal" a reçu 6 nominations, dont l'Oscar des meilleurs effets visuels.

Voilà, nous espérons que vous trouverez votre bonheur avec notre liste. La rédaction vous souhaite un merveilleux Noël, plein de cadeaux.. mais attention aux quelques kilos en trop !



