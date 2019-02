C'est une grande première pour le Grand-Duché: des auditions pour les émissions de chant The Voice et the Voice Kids auront lieu le 27 avril prochain à Differdange.

«The Voice» débarque à Differdange

(SW) - Une envie de pousser la chansonnette? Notez bien cette date dans votre agenda. Des auditions grand format sont organisées dans le sud du pays, en collaboration avec la Déifferdenger Museksschoul par Grégory Vajs, producteur et project Manager à la Rockhal, en collaboration avec The Voice France.

Pour participer, les enfants doivent être âgés entre 8 et 15 ans. Dès l’âge de 16 ans, chacun peut concourir dans la catégorie adultes.



Pour postuler, envoyez une vidéo d'une reprise de votre choix par mail à castingtvlu@gmail.com. Ne pas oublier d’indiquer ses nom, prénom, âge et numéro de téléphone. Une autorisation des parents est obligatoire pour les mineurs.