Tessy ne sera plus princesse avant la fin de l'été

La princesse Tessy, mariée un temps avec le prince Louis, a fait savoir dans une interview publiée par RTL Today ce vendredi, que le couple est définitivement divorcé.

(MF) – «Le prince Louis et la princesse Tessy ont décidé de divorcer» avait annoncé discrètement la Cour grand-ducal le mercredi 18 janvier 2017 au soir. Depuis, c'était le silence radio. Deux ans et deux mois plus tard, la princesse Tessy, vient d'annoncer via RTL Today ce vendredi 5 avril 2019, qu'un point final a été posé à son divorce avec le prince Louis, troisième fils du couple grand-ducal.

Au cours de cette interview, Tessy explique qu'elle conserva son titre de princesse jusqu'en septembre de cette année. Titre que lui avait octroyé le Grand-Duc, le 23 juin 2009, lors de la Fête nationale luxembourgeoise. Elle conserve toutefois le nom «de Nassau» et elle s'appellera «Antony - de Nassau» à compter du 1er septembre 2019, dit-elle.



Le prince Louis vit actuellement à Paris et travaille comme consultant pour Laurent Meeschaert Conseil. Dans sa biographie officielle publiée sur le site officiel de la Cour grand-ducale, il est précisé que le prince Louis «aide les gens à mieux se connaître, à reconnaître leurs forces et leurs faiblesses, à apprendre comment et où les utiliser au mieux et participe à la gestion de conflits internes et externes. Il prévoit d'offrir ses services de conseil aux entreprises et particuliers».



En revanche, pas un mot concernant le divorce ou son caractère définitif.

La seule référence faite à la princesse Tessy dans la biographie du Prince est que «de son union avec Tessy Antony sont nés deux fils: le Prince Gabriel Michael Louis Ronny, né à Genève le 12 mars 2006 et le Prince Noah Etienne Guillaume Gabriel Matthias Xavier, né à Luxembourg le 21 septembre 2007».



Le prince Louis et la princesse Tessy s'étaient mariés le 26 septembre 2006 à Gilsdorf.

De son côté, Tessy de Nassau avait lancé son propre site internet le 13 août 2018, comptant y relater ses expériences et informations quant aux causes qu'elle défendait alors, comme les droits des femmes, l'éducation des femmes dans le monde ou encore la lutte contre le virus du SIDA. Ce site internet n'est plus accessible.