(AFP) - Synonyme de renouveau, la rentrée est le moment idéal pour changer de garde-robe, de produits make-up, mais aussi de parfums. Les senteurs estivales, fraîches et fruitées, laissent progressivement place à des parfums plus enveloppants, en parfaite adéquation avec la saison à venir. Cela tombe bien, les marques ont rivalisé d'imagination cette année pour dévoiler de nouveaux jus intenses, totalement addictifs. Voici les cinq parfums à shopper d'urgence en cette rentrée 2017.

Y par Yves Saint Laurent



Baptisée en hommage au grand couturier et en référence aux "millennials", la fragrance "Y" met plus précisément à l'honneur l'esprit novateur et l'audace de la génération Y. Concocté par Dominique Ropion, le parfum repose sur des notes d'aldéhydes, de bergamote et de gingembre, associées à des effluves d'absolu de géranium, de sapin baumier, d'ambre gris et d'oliban. Disponible depuis le 21 août.Prix : à partir de 65€ les 60 ml.Site : www.yslbeauty.fr

L'Eau Majeure d'Issey par Issey Miyake



En cette rentrée 2017, Issey Miyake réinterprète l'une de ses fragrances masculines iconiques, "L'Eau d'Issey pour Homme", lancée en 1994. Symbolisant le mouvement et la force de l'océan, ce nouveau parfum signé Aurélien Guichard et Fabrice Pellegrin s'ouvre sur un cocktail d'agrumes (bergamote, pamplemousse) associé à un accord de bois salé et, en fond, au cashmeran. Prix : à partir de 60€ les 50 ml.Site : www.isseymiyakeparfums.com



Pure XS de Paco Rabanne



Paco Rabanne fait grimper la température d'un cran pour la rentrée 2017, avec sa nouvelle fragrance masculine "Pure XS", symbolisant l'érotisme, la puissance et le magnétisme. L'eau de toilette a été confiée aux nez Anne Flipo et Caroline Dumur, qui ont imaginé un sillage mêlant des notes de gingembre presque glacées à des effluves de sève végétale, de thym, de cannelle, de vanille et de myrrhe. Disponible depuis le 28 août.Prix : à partir de 66,06€ les 50 ml.Site : www.pacorabanne.com/fr/parfums

Bad Intense par Diesel



Le célèbre bad boy de la marque Diesel fait son grand retour en cette rentrée. Plus intense, plus sensuel, plus captivant, et plus addictif que ses prédécesseurs, "Bad Intense" s'articule autour de senteurs de bergamote et de cardamome, rehaussées par des notes de safran, de noix de muscade, de cannelle et un accord caviar. En fond, on retrouve l'accord tabac, mêlé à des effluves de vanille, de labdanum et de benjoin.Prix : à partir de 64,37€ les 50 ml.Site : https://fr.diesel.com

L'Homme Lacoste par Lacoste



Hommage à l'origine de l'iconique crocodile, signature de Lacoste, le parfum "L'Homme Lacoste" est également une ode aux multiples qualités de René Lacoste, co-fondateur de la maison, à savoir la ténacité, la détermination, l'instinct et l'audace. La fragrance repose sur des arômes de mandarine, d'essence d'orange, de coing et de rhubarbe, associés à des senteurs de poivre noir, de gingembre, de jasmin, d'amande, de bois de cèdre, d'ambre sec, de musc et de vanille.Prix : 79€ les 100 ml.Site : www.lacoste.com

