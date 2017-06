(AFP) - Damir Doma a récemment présenté sur les réseaux sociaux un aperçu de sa future capsule avec la marque de sport Lotto. Une énième maison de luxe s'est ainsi laissée séduire par l'univers du sportswear. Et si le prêt-à-porter, voire la couture, et les vêtements techniques étaient amenés à ne faire plus qu'un dans un proche avenir ? Les collab' entre les deux secteurs ne cessent en tout cas de se multiplier pour le plus grand bonheur des fashion addicts, qui peuvent ainsi accéder à un luxe plus accessible.

Guerlain, The Kooples, Porsche... La liste des maisons de luxe et créateurs qui collaborent avec des marques issues de l'univers du sport ne cesse de s'allonger au fil des mois. Est-ce une façon d'accrocher la génération Y ? Un besoin de se diversifier ? Ou tout simplement de cibler un public plus large ? Ces partenariats sont bénéfiques pour les maisons de luxe comme pour les marques sportswear, qui cherchent également à s'imposer sur le segment du prêt-à-porter. Quoiqu'il en soit, les collab' se multiplient et donnent naissance à des pièces inédites mêlant savoir-faire et performance, proposées à des prix abordables.

Un pari audacieux

Cela fait déjà plusieurs saisons que les marques de sport tentent une incursion dans l'univers de la mode, en enrôlant des mannequins de renommée internationale. Celles-ci (Kylie Jenner, Liu Wen, Naomi Campbell, et Cara Delevingne pour Puma, Karlie Kloss, Lexi Boling, Sara Sampaio pour adidas, Gigi Hadid pour Reebok et récemment Bella Hadid pour Nike, pour ne citer qu'elles) se substituent peu à peu aux grands noms du sport qui représentaient jusque là les géants du sportswear.

Du côté des maisons de luxe, il y a un autre phénomène qui aurait pu nous alerter : les podiums. Le style sportswear s'est imposé dans la garde-robe de la femme dès la saison printemps-été 2016, avec une multitude de références repérées durant les Fashion Week de Londres, de Milan, de New York et de Paris. Des maisons comme Chloé, Marni, Alexander Wang et Stella McCartney n'ont pas hésité à proposer des joggings, des sweats à capuche, des créations oversize et des pièces agrémentées de zips, revisitant des classiques du vestiaire sportif de façon chic et sophistiquée.

Des collab' très prisées

Depuis le début de l'année 2017, les collab' du genre se sont multipliées. Outre Damir Doma x Lotto, qui présentera sa nouvelle collection printemps-été 2018 le 18 juin pendant les défilés milanais, on peut noter les partenariats entre Riccardo Tisci et Nike, Alexandre Wang et adidas ou encore Porsche et adidas.

Plus récemment, la maison Guerlain s'est associée au coq sportif pour une collaboration autour des sneakers "Arthur Ashe" et de "La Petite Robe Noire", et Puma a travaillé main dans la main avec The Kooples pour proposer une version chic et audacieuse de ses "PUMA Clyde".

Et quand le monde de l'art se mêle des histoires de mode et de sport, cela donne une collection de Slip-On signée Vans x Marc Jacobs, customisée par plusieurs artistes pour un résultat fun et arty.

Il ne reste plus qu'à attendre les prochaines collab' entre ces deux univers. Elles devraient entre encore plus nombreuses la saison prochaine.

