Notre animateur luxembourgeois préféré s'est aventuré avec le célèbre youtubeur messin dans une exploration insolite d'un château en France.

Stéphane Bern en exploration nocturne avec Mamytwink

Florian Henn alias Mamytwink - qui souvenez-vous, nous avait fait découvrir les secrets de la cathédrale de Metz - a publié cette semaine une nouvelle vidéo qui fait déjà parler d'elle. Il a en effet invité le plus célèbre des Luxembourgeois passionné d'Histoire à réaliser une exploration de nuit d'un château en France.

Stéphane Bern s'est ainsi prêté au jeu de l'escapade, lampe torche à la main, régalant le plus grand nombre de ses anecdotes croustillantes sur l'Histoire de France. Mais ici, pas de décor à la "Secrets d'Histoire", non, uniquement une caméra embarquée.

C'est sur le château de Maintenon (Eure-et-Loir), où vécut Françoise d'Aubigné plus connue comme étant Madame de Maintenon, l'épouse secrète de Louis XIV, que l'équipe de Mamytwink a jeté son dévolu dans cet épisode avec Stéphane Bern.



Durant 25 minutes, vous suivez les péripéties de ces passionnés dans les recoins cachés du château. Une expérience qui a beaucoup plu à l'animateur, comme il le raconte à nos confrères du Huffington Post.

"J'ai réellement apprécié l'idée de visiter les monuments en passant par la petite porte, de façon plus aventureuse, pourrait-on dire. Ils ont leur propre univers et sont exempts des contraintes de la télévision. Cela ramène à plus de simplicité et de spontanéité. Personnellement, j'ai retrouvé ce pour quoi j'ai toujours voulu faire de cette passion mon métier en tournant cette vidéo avec eux", explique-t-il, ajoutant : "On parle la même langue et on partage la même passion, ce sont en quelque sorte des bébés Stéphane Bern".

Partager leur passion commune pour l'Histoire

Pour l'équipe de Mamytwink, c'est un rêve qui se réalise."Stéphane Bern m'a beaucoup inspiré depuis mon adolescence. Il fait partie de ces personnes qui m'ont transmis la passion pour l'Histoire. Je suis donc très heureux et fier d'avoir pu inviter Stéphane dans une de mes explorations nocturnes", souligne ainsi Florian Henn, le visage de Mamytwink, sur son compte Instagram.

Dans les secrets de la cathédrale de Metz Un célèbre youtubeur messin, "Mamytwink", qui comptabilise pas moins de 766.000 abonnés sur sa chaîne, a publié ce mardi soir une vidéo insolite où il explore les passages secrets de la cathédrale St Etienne de Metz. Des images impressionnantes!

Pourtant, ils n'en sont pas à leur coup d'essai; depuis quelques années déjà, Mamytwink explore de nombreux endroits interdits au public et retrace leurs aventures sur leur chaîne Youtube qui frôle le million d'abonnés.

Visite de catacombes, exploration d'un fort de guerre, survie dans un canyon au Monténégro, voilà autant d'activités qui rythment leurs vidéos avec un seul mot d'ordre: partager leur passion pour l'histoire et la raconter à travers des lieux historiques et/ou abandonnés.

Aucun doute que Stéphane Bern aura su apporter sa petite touche personnelle pour cette vidéo très intéressante, que nous vous invitons à visionner, juste pour le plaisir de voir notre animateur préféré sur une barque ou en train de grimper, lampe torche en main dans les recoins cachés de ce château!

