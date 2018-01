Par Anne Fourney



Deux ou trois jours dans les Vosges, c'est une bouffée d'air frais qui peut se traduire de différentes manières, selon le tempérament de chacun: actif, contemplatif, gourmet, curieux… A moins de 300 kilomètres de Luxembourg-ville, le petit massif montagneux regorge de belles idées.

Les Vosges sont majestueuses, avec leur relief doux et rond, leur semblant de mélancolie lorsqu'elles sont sous les nuages, leur majesté sous le soleil, leur fameuse ligne bleue, leurs forêts sauvages à perte de vue. Le massif des Vosges s'étend de la Moselle à la Haute-Saône. C'est une destination accessible où l'on peut trouver de quoi s'amuser et se détendre, avec ou sans neige, pour un budget raisonnable, en famille, entre amis ou en amoureux.

Balade avec des chiens de traîneau

Elle peut s'envisager avec ou sans neige puisque la plupart des prestataires proposent une véritable mise en confiance avec les chiens.

Vous pouvez apprendre à les connaître, partir en randonnée avec eux, et si la neige est suffisante, profiter d'une belle sortie en traîneau.

Pour plus de renseignements, cliquez ici.

Vous pouvez apprendre à les connaître et partir en randonnée avec eux: elle est pas belle la vie?

Shutterstock

Ski de descente

Evidemment! Les Vosges proposent les stations de ski les plus proches du Luxembourg. La station de La Bresse est la plus prisée et la plus connue avec ses 42 pistes.

Le massif vosgien ne se limite cependant pas à La Bresse et compte 16 stations en tout. Attention toutefois pour les amateurs de snowboard: certaines leur sont inaccessibles.

Pour plus de renseignements, cliquez ici.

Ski nordique

Une vingtaine de stations accueille les amateurs de ski de fond. Des animations sont programmées, comme une initiation au biathlon, annoncée pour le 14 février au Lac Blanc, ou une balade en raquettes en famille.

Même si la page d'accueil du site vante une sortie prévue en 2016, le programme des animations se déroule bel et bien en 2018.

Luge

Eté comme hiver, les petits et les grands peuvent s'amuser à descendre en luge. L'été, ce sont des luges adaptées à des pistes spéciales, sans neige, qui sont aménagées à La Bresse-Hohneck, au col de la Schlucht et au Markstein.

Là, si la météo est favorable, prenez le temps de vous promener au sommet en direction du Treh pour admirer le décollage des parapentes, paisibles et colorés. En hiver, 13 stations ont des pistes spécifiques à la luge: Ballon d'Alsace, Markstein, Champ du Feu, Langenberg, Frenz, Bagenelles (en deux endroits différents) et Blanc-Rupt. Elles sont détaillées sur le site du tourisme en Alsace.

Accrobranche

C'est l'aventure à tenter en famille ou entre amis. Ce sont des parcours aménagés entre les arbres avec des obstacles à franchir tels que des passerelles ou ponts de cordes, descente en tyrolienne.

Ces parcs d'aventures se trouvent à Rambervillers, Sondernach, Gérardmer, La Bresse, Kruth-Wildenstein, Pierre-Percée, Breitenbach, Epinal. La plupart sont référencés sur le site du massif des Vosges.

Randonnées en raquettes à neige

C'est une façon très agréable de découvrir les beaux paysages vosgiens.

Shutterstock

Elles peuvent se pratiquer un peu partout, mais il est aussi possible de suivre des chemins balisés. C'est une façon très agréable de découvrir les beaux paysages vosgiens.

Il est préférable de se renseigner dans un office de tourisme au préalable afin de choisir un parcours adéquat selon son niveau, car les raquettes réclament en général un bon niveau sportif, surtout si l'on opte pour une ascension.

Toutefois, si la montée est physique, la descente est ponctuée de fous rires. Les raquettes peuvent aussi se pratiquer sur un parcours plus plat. De nombreux magasins proposent du matériel en location.

A l'achat, une paire de raquettes coûte une cinquantaine d'euros pour un modèle basique destiné à des pratiquants occasionnels.

Logements insolites

Il existe diverses possibilités pour se loger dans le massif vosgien le temps d'un week-end avec les classiques hôtels ou gîtes ruraux.

Vous pouvez aussi faire de cette escapade une échappée insolite en optant pour une cabane confortable ou luxueuse, pourquoi pas perchée dans les arbres: La Clairière aux Cabanes à La Bresse, Nids des Vosges, près de Gérard-mer, La Ferme Aventure à La Chapelle au Bois, près de Bains-les-Bains.

Si vous préférez une yourte mongole, un chalet avec spa privatif ou autres, vous trouverez des idées sur ce site, rubrique «dormir insolite», à gauche de l'écran.

Gastronomie

Sur ce point, le massif vosgien ne manque pas de ressources non plus. Si vous appréciez la cuisine du terroir, il faut absolument goûter un repas marcaire, spécialité de la région.

De nombreuses fermes-auberges le proposent. Sur la route des Crêtes, qui passe des Vosges à l'Alsace, les bonnes tables se succèdent et offrent généralement une vue magnifique sur les vallées et ballons voisins.

Si la neige est tombée abondamment, il est possible que cette route soit fermée à la circulation. Vous pourrez tenter d'y accéder en ski de randonnée ou en raquettes si vous êtes en pleine forme.

C'est assez copieux puisqu'il s'agit d'une tradition paysanne: soupe et tourte, viande fumée, pommes de terre et le fameux munster. Outre les spécialités régionales, de bonnes tables existent un peu partout à travers le massif vosgien.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.