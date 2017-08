Partir en vacances est une des meilleures manières de se reposer, de se détendre et de rattraper un manque de sommeil.

Pour qui veut rester actif, la période des congés est aussi l'occasion de faire de l'exercice en s'amusant et de pimenter son programme fitness avec de nouvelles activités, à poursuivre chez soi une fois les vacances terminées.

Voici quelques idées pour tirer le meilleur parti d'une piscine, de la plage la plus proche, de la salle de gym de l'hôtel et même de sa chambre, afin de rester actif et de prendre de bonnes habitudes.

Faire de la gymnastique

Si l'on n'est pas membre du club de gym le plus proche de chez soi, autant foncer à la salle de sport de son hôtel pour en découvrir gratuitement les équipements, et en profiter pour essayer de nouveaux mouvements et de nouvelles machines.

La plupart des salles sont équipées de poids et d'instruments de cardio pour faire travailler le cœur et renforcer les muscles avant de s'étirer sur un tapis.

Certains hôtels proposent également un entraînement personnalisé pour faire de ses vacances le moment idéal pour se remettre à niveau ou, pour les débutants, apprendre les bases.

Après l'effort, le réconfort : pourquoi ne pas s'offrir un moment de détente au sauna ou au hammam ?

Nager

La piscine de l'hôtel offre l'une des manières les plus faciles, les plus accessibles et les plus agréables de rester en forme pendant ses vacances. Il suffit de passer la porte de sa chambre pour jouir d'une baignade matinale en plein air dans une piscine presque privée.

Quelle meilleure manière de commencer sa journée ? Ne pas oublier cependant de porter un chapeau et de s'enduire de crème solaire. La plage est une autre possibilité, à condition de respecter les consignes de sécurité et de ne pas trop s'éloigner du rivage.

Marcher

La proximité de paysages somptueux peut être une incitation à partir en randonnée, ce qui est un excellent moyen de garder la forme. Se promener dans la nature permet en outre de réduire son stress et de mieux dormir.

Faire du tourisme en ville permet aussi de brûler des calories : visiter des sites touristiques, des musées et même des magasins pour une séance de shopping permet de faire travailler les fessiers, les cuisses et les mollets.

Prendre des cours

Certains hôtels proposent des cours à ceux qui veulent garder la forme loin de chez eux. C'est aussi l'occasion de découvrir de nouvelles pratiques.

On pense souvent au yoga mais certaines chaînes hôtelières nouent des partenariats avec des centres sportifs afin d'offrir à leurs clients un plus large éventail. Il ne faut pas hésiter à se renseigner auprès de la réception de son hôtel.

Courir

Si l'on a pensé à emporter ses chaussures et une tenue de sport, courir est un très bon moyen de faire de l'exercice en vacances.

Faire du running sur la plage ou dans un parc stimule le bien-être physique et mental, et c'est une excellente manière de découvrir son lieu de villégiature.

Pour les coureurs débutants, inutile de se lancer dans un marathon : mieux vaut alterner cinq minutes en courant et cinq minutes en marchant, sans oublier de profiter du paysage.

