(AFP) - Pour les vacances d'hiver, une préparation physique doit être envisagée avant de dévaler les pentes. Voici quelques conseils pour éviter les chutes et prévenir les blessures.

Doser ses efforts

Prendre conscience de son niveau de fatigue avant et pendant les vacances est un bon moyen de ne pas trop se surestimer au risque de se blesser. Dormir suffisamment par exemple prévient la fatigue physique et musculaire et donc les douleurs, entorses, tendinites ou fractures.

L'entorse du genou est la plus fréquente chez les skieurs, notamment chez les débutants. Il ne faut pas hésiter à s'arrêter en cas de fatigue et à suivre des cours encadrés par un moniteur si besoin.

Se préparer physiquement

Un corps tonique a plus de chance de résister à la survenue de blessures. Ainsi, les personnes les moins sportives doivent être sensibilisées à une préparation physique comme pour toute pratique sportive.

La skieuse française spécialiste du half-pipe, médaillée d'argent olympique à Sotchi en 2014, donne quelques conseils de préparation dans une vidéo mise en ligne sur le site du ministère des sports dans le cadre de la campagne de prévention Hiver 2018.

La force musculaire (chaise contre le mur, squat), le gainage des abdominaux (planche), le travail de l'équilibre (tenir sur un pied) et les échauffements (fentes, rotations du buste, du cou et des épaules etc..) figurent parmi les exercices les plus indiqués pour prendre soin des articulations et des ligaments.

Porter un casque

Le casque est désormais quasi systématique chez les enfants, mais son utilisation laisse à désirer chez les adultes qui ne seraient que 37% à en être équipés selon Médecins de Montagne. Le port d'un casque réduirait pourtant de 35% le risque de traumatisme crânien, et même de 61% chez les enfants, selon une étude canadienne de 2010.

Choisir un matériel adapté

Bien s'équiper est indispensable pour être sécurisé. On choisit donc des skis, des planches et des chaussures adaptées à son niveau technique, sa taille et son poids. Le réglage des fixations est essentiel pour éviter l'entorse du genou et limiter les risques en cas de chute ou de choc. Un professionnel peut vous aider à faire le bon réglage et choisir des chaussures confortables.

Enfin, pensez à bien vous hydrater tout au long de la journée. Mieux vaut éviter de skier après un repas trop lourd et de consommer des boissons alcoolisées.

Pour aller plus loin : http://www.preventionhiver.sports.gouv.fr/Randonnee

