De nouvelles recherches internationales ont montré que le fait de poursuivre sa journée de travail à son domicile pouvait avoir des effets néfastes sur le sommeil et le stress, mais aussi sur la productivité au travail le lendemain.

Santé: se déconnecter du travail le soir est impératif

Cette étude menée par des chercheurs de l'Université de South Australia, d'Eindhoven (Pays-Bas) et de Kitasato (Japon) a suivi 230 employés dans le secteur de la santé sur une période de deux années.



Les scientifiques ont évalué la pratique de certaines activités après le travail pour voir si elles avaient des effets bénéfiques ou néfastes sur la qualité du sommeil, mais aussi sur le détachement cognitif, émotionnel et physique par rapport au travail.

Leurs résultats, relayés par l'International Journal of Environmental Research and Public Health, ont montré que le fait de continuer à travailler après avoir quitté son bureau, par exemple en envoyant des e-mails ou en consultant son téléphone ou son ordinateur, avait un impact négatif sur le stress et le sommeil sur le court et le long terme.

Privilégier les activités calmes

De plus, cette intrusion du travail dans la sphère privée réduirait notre capacité à nous relaxer et à nous recharger pour le lendemain, diminuant ainsi notre productivité.

En revanche, les scientifiques ont trouvé que les activités de soin et d'entretien comme les tâches ménagères ou le fait de s'occuper d'enfants avaient des effets positifs sur la qualité du sommeil. De plus, des activités demandant peu d'efforts comme la lecture, écouter la musique ou regarder la télévision aidaient les sujets à se déconnecter de leur journée de travail.

Par conséquent, les employés sont ainsi plus à même d'être alertes et efficaces au travail. Le principal chercheur de cette étude, le professeur Jan de Jonge, conseille donc de pratiquer des activités nécessitant peu d'effort pour se détendre en fin de journée et améliorer ainsi son sommeil.

Pas de sport le soir

En revanche, il déconseille de faire du sport de manière intensive le soir car il peut produire l'effet inverse en augmentant les taux d'adrénaline et de cortisone dans le sang.

Des recherches précédentes avaient montré qu'une courte sieste en journée, d'environ 30 minutes, pouvait aider à retrouver sa vigilance et à améliorer sa productivité. Le professeur Maureen Dollard, directrice du Asia Pacific Centre for Work, Health and Safety d'UniSA, a commenté ces résultats en notant que "les managers doivent créer un climat dans lequel le fait de dépasser les horaires habituels n'est pas "normal", car le fait de poursuivre son travail chez soi gêne le fonctionnement cognitif et la productivité."

"Les managers et les employés devraient trouver des manières créatives d'accomplir leurs impératifs de travail pendant les horaires de travail normaux."