Une étude américaine de vaste ampleur montre que les adolescents d'aujourd'hui dorment moins que les jeunes des générations précédentes, et que l'utilisation des smartphones pourrait en être la cause.

Ces recherches, menées par des professeurs de la San Diego State University et de l'Iowa State University, ont pris en compte des données nationales émanant de deux cohortes comprenant plus de 360.000 ados américains, de 13 à 18 ans.

On a demandé aux jeunes de la première cohorte (de quatrième, seconde et terminale) la fréquence à laquelle ils dormaient au moins 7 heures par nuit, et à la deuxième cohorte (des collégiens de troisième et des lycéens de terminale) le nombre d'heures qu'ils dormaient en moyenne par nuit en semaine.

Après avoir recoupé les données des deux cohortes, les scientifiques ont trouvé qu'environ 40% des adolescents dormaient moins de 7 heures par nuit en 2015, soit 58% de plus qu'en 1991 et 17% de plus qu'en 2009.

Leurs résultats ont aussi montré que plus les ados rapportaient passer du temps en ligne, moins ils dormaient. Par exemple, ceux qui rapportaient passer 5 heures par jour en ligne étaient deux fois plus susceptibles de ne pas assez dormir en comparaison avec les jeunes qui ne passaient qu'une heure en ligne chaque jour.

La plupart des spécialistes du sommeil s'accordent sur le fait que les adolescents ont besoin de neuf heures de sommeil pour réussir leurs études. On considère que sept heures par nuit ne sont pas suffisantes.

Les chiffres montrant que l'utilisation des smartphones a augmenté de façon spectaculaire à partir de 2009, l'auteur principal de l'étude, Jean Twenge, pense que l'augmentation de 17% des jeunes dormant moins de 7 heures par nuit entre 2009 et 2015 leur est imputable. Elle note que "le sommeil des ados a commencé à se réduire juste au moment où la majorité a commencé à utiliser des smartphones. C'est très suspect".

Des recherches précédentes avaient déjà montré les effets néfastes des smartphones sur le sommeil des ados, non seulement parce qu'ils veillent plus tard, mais aussi du fait de l'émission de lumière bleue des écrans qui peut compromettre la qualité du sommeil et retarder l'endormissement. Les conséquences se retrouvent le lendemain en classe, où les jeunes sont plus fatigués et moins concentrés.

L'auteur de l'étude reconnaît qu'il serait nécessaire d'essayer de limiter à deux heures par jour l'utilisation des écrans, tant chez les ados que chez les adultes. Elle souligne aussi l'importance de ne pas "utiliser d'appareils à écran juste avant de dormir, car ils peuvent interférer avec l'endormissement".

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.