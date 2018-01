(AFP) - Alors que le virus de la grippe reste au stade épidémique en France, une étude américaine montre que contrairement à ce que l'on a tendance à croire, le virus pourrait se transmettre par simple respiration, rendant l'isolement des malades d'autant plus nécessaire.

Les autorités recommandent en période de grippe de tousser et d'éternuer dans un mouchoir à usage unique, car le virus de la grippe se transmet avant tout par les sécrétions buccales ou nasales, et de souvent se laver les mains.

Or, une nouvelle étude menée à l'université du Maryland laisse penser que toutes ces précautions ne seraient pas suffisantes pour éviter la propagation du virus de la grippe.

Pour mener ces nouvelles recherches, une équipe a isolé le virus de la grippe chez 142 personnes atteintes du virus dans quatre situations différentes : au moment où elles respiraient normalement, au moment où elles prononçaient un discours, pendant qu'elles toussaient et pendant qu'elles éternuaient.

Les scientifiques ont ensuite évalué le caractère infectieux de ces différents prélèvements et sont arrivés à la conclusion qu'un nombre important de personnes atteintes de la grippe ayant participé à l'étude pouvaient peut-être transmettre l'infection par simple respiration.

"Nous avons trouvé que des personnes atteintes par la grippe contaminaient l'air autour d'elles avec le virus simplement en respirant, sans tousser ni éternuer", a expliqué le Dr. Donald K. Milton, en charge de l'étude, qui a précisé que ces personnes étaient plus contagieuses au cours des premiers jours de la maladie. Et de noter que "lorsque quelqu'un déclare la grippe, il doit rentrer chez lui et y rester pour ne pas infecter ses collègues".

Sheryl Ehrman, co-auteur de l'étude a ajouté que "les résultats de l'étude suggèrent que le fait de laver les différentes surfaces, constamment se laver les mains et éviter les personnes qui toussent n'offre pas une protection complète contre la grippe. Rester chez soi et ne pas fréquenter les espaces publics pourrait permettre de limiter la diffusion du virus de la grippe."

L'équipe pense que ces conclusions pourraient permettre de développer des conseils de santé publique plus efficaces pour éviter la propagation du virus et réduire l'impact des épidémies.

Les chercheurs conseillent par ailleurs la vaccination contre la grippe. Même s'ils reconnaissent qu'elle n'est pas parfaite, elle permet de réduire considérablement le nombre de cas de grippe ou du moins limite la gravité du virus.

Ces conclusions ont été reprises en ligne dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.