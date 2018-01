Par Christelle Brucker, à Paris

Depuis 1995, le salon Maison & Objet à Paris est LE rendez-vous international des professionnels de l'art de vivre, de la décoration d'intérieur et du design. Il rassemble près de 3.000 exposants et plus de 89.000 visiteurs dont la moitié viennent des quatre coins du monde.

Organisé deux fois par an, ce salon est exclusivement réservé aux professionnels du secteur. Au programme: rencontres, nouveaux talents, sources d’inspiration, décryptage des tendances et bien sûr, âpres négociations et commandes à plusieurs zéros.

En deux décennies, Maison & Objet s'est imposé comme un catalyseur pour le développement et la croissance des marques. Et cerise sur le gâteau, depuis 2016, la plateforme digitale MOM (Maison & Objet & More) rassemble les dernières nouveautés et produits des marques, fabricants, artisans d’art, créateurs et designers, et permet aux visiteurs de prendre contact directement et toute l’année avec les milliers de marques.

Visite aux côtés des pros

Nous y étions, aux côtés des coachs en décoration d'intérieur de l'agence Équilibre-DECO, Katty Chacun et Marion Bur. "Je vais régulièrement au salon Maison & Objet, je viens y chercher des inspirations pour mes clients, je fais beaucoup de repérages aussi pour dénicher de nouveaux produits à proposer. J'adore ce que font les petits créateurs, cela amène de la diversité dans ce que je peux imaginer", raconte Katty.

Au fil des allées, son regard s'affûte: "On a clairement tourné la page de la déco nordique très présente ces dernières années pour entrer dans l'univers méditerranéen. On est passé aux couleurs chaudes, aux objets, à l'intimité, là où on voyait beaucoup de choses très épurées et graphiques auparavant."



L'influence des jeunes designers

Katty note aussi un retour en force du fonctionnel et de l'utilitaire à travers le petit mobilier notamment: "On voit beaucoup de petits meubles d'entrée, de consoles, de dressing: c'est le résultat de l'influence de jeunes designers qui travaillent autrement, et qui n'ont pas de budget important. Il est plus facile pour eux de travailler le petit mobilier."

Côté palette de couleurs, ces messieurs sont gâtés: "On observe un univers assez masculin, du vert sapin, du bleu roi, même avec le retour du terra cotta, des coloris dans lesquels les hommes peuvent se retrouver. Plusieurs designers proposent aussi des baby-foot avec des matières étonnantes, bois et verre par exemple. Typiquement masculin."

Marion est une grande fan de l'univers de Paola Navone que nous avons d'ailleurs croisée

Christelle Brucker / DR

Côté textiles et papiers peints, place aux imprimés: "J'ai retrouvé à Maison & Objet des tendances observées à Paris Déco Off où j'étais cette semaine. Les fleurs, les formes géométriques, et beaucoup de couleurs des années 1920 et 1930."



"Il ne faut pas avoir peur d'être audacieux"

Pour Marion, le salon est essentiel pour confirmer des tendances pressenties en consultant magazines et sites web spécialisés: "On voyait bien que le vert, délaissé depuis un certain temps, revenait beaucoup, et là sur le salon, on se rend compte qu'il est présent partout. Un vert profond, qui apporte à la fois douceur et chaleur."

"Ici, je peux voir du mobilier ou des objets qu'on ne voit pas au Luxembourg ou dans la Grande Région ou alors en petite quantité: le mobilier italien Gervasoni par exemple, la marque parisienne Jamini, les textiles Bianka Leone ou les produits d'éditeurs en ligne comme Petite friture. Sur le salon, les mises en scènes sont très travaillées et permettent d'appréhender les produits dans un ensemble. C'est très inspirant."

"Je retiens aussi les associations de couleurs, comme le rose poudré avec le vert olive, d'accessoires, avec la multiplication de coussins, l'association de motifs, etc. En déco, il ne faut pas avoir peur d'être audacieux."