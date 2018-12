Appuyer sur "play" et c'est parti pour une belle glissade vers 2019! La rédaction vous propose une sélection de playlists mêlant les tubes de l'année, des chansons pour faire la fête et des artistes francophones.

Saint-Sylvestre: 7 playlists pour votre réveillon

Plus que quelques heures avant la nouvelle année et vous n'avez toujours pas votre playlist idéale? Que ce soit en fond sonore pour accompagner l'apéro ou à fond pour danser jusqu'au bout de la nuit, voici quelques playlists pour tous les goûts et sur différentes plateformes.

La crème par Digster

Digster est LE spécialiste des playlists sur le web. Pour ce réveillon, Digster France a créé une playlist spéciale Nouvel An sur Spotify. Au programme: 243 titres parmi lesquels les incontournables de 2018, DJ Snake, Kanye West, Ariana Grande, Calvin Harris, Drake, Dua Lipa, mais aussi ABBA, Queen ou Michael Jackson, et des artistes francophones comme Aya Nakamura, Dadju, Jain ou Therapie Taxi.

Pour le dancefloor

Vous avez poussé la table basse et roulé le tapis du salon: cette playlist est pour vous! Concoctée par un DJ professionnel, elle est en deux parties sur YouTube et vous promet de belles heures de dance au son de Kungs, The Prince Karma, Dynoro & Gigi D'Agostino, Armin van Buuren, sans oublier les classiques avec Basada, Cerrone.

Une touche féminine

Le magazine féminin Marie-Claire a concocté une playlist de 69 chansons pour faire la fête. On y trouve des tubes récents mais aussi ceux qui ont marqué les années 1970 et 1980 et qui mettent une ambiance de folie, Madonna, Beyoncé, Lady Gaga, il y a aussi du Pink, du Céline Dion et du Patrick Bruel pour chanter à tue-tête. Bref, un bon mix pour danser et reprendre en chœur les refrains les plus festifs.

Pour une soirée feutrée

Chaque matin, les programmateurs de la station phare partagent leurs découvertes: en cette période de fêtes, ils ont préparé une playlist de plus de cinq heures pour accompagner les soirées entre amis. 80 titres allant de la chanson française au rap, en passant par le jazz, le rock ou l'électro. A écouter au choix sur Spotify, Deezer et d'autres plateformes.



La web radio NRJ pour les jeunes

NRJ propose une web radio spéciale Welcome 2019 pour passer la nuit de la Saint-Sylvestre au son des plus grands tubes joués sur la station toute l'année. Au menu: Ofenbach, Alan Walker, Dixon, Imagine Dragons, Bastille, Halsey, etc.

Pour danser et rigoler

Cette playlist de 100 chansons sur YouTube regroupe des titres dansants d'Ofenbach, Cardi B, Calvin Harris ou Maroon 5, mais aussi morceaux "plaisir coupable" des L5 à K-Maro en passant par Tragédie ou Billy Crawford... Encore mieux si vous vous souvenez des chorégraphies!

Le choix de melty

Dans cette playlist spéciale réveillon, il y en a pour tous les goûts. L'équipe de melty a essayé d'inclure les tubes qui ont fait vibrer les foules tout au long de l'année mais aussi une bonne dose de découverte avec des artistes à suivre en 2019 comme Billie Eilish. Attention, il n'y a que 28 titres, donc une playlist à mixer avec d'autres.



Bonus: un karaoké, ça vous dit?

Un écran, la playlist karaoké qui va bien et une cuillère en bois pour chanter: c'est parti pour une ambiance de folie! On vous a déniché une super playlist (testée par l'une de nos journalistes dont on taira le nom...) pour faire vibrer vos cordes vocales sur les plus grands tubes des années 1980.





