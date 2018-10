Après Yann Castano l'an dernier, c'est l'Italien de Roeser, Roberto Fani, qui est Chef de l'année 2019. Il avait décroché une étoile au Michelin il y a tout juste un an.

Roberto Fani est Chef de l'année Gault&Millau

Anne FOURNEY Après Yann Castano l'an dernier, c'est l'Italien de Roeser, Roberto Fani, qui est Chef de l'année 2019. Il avait décroché une étoile au Michelin il y a tout juste un an.

On a comme l'impression que l'histoire se répète. Roberto Fani, le chef italien établi à Roeser depuis à peine plus de deux ans, a décroché dans cet intervalle le titre de Méditerranéen de l'année lors de la précédente édition de Gault&Millau Belux, une étoile au Michelin en novembre 2017 et aujourd'hui le titre de Chef de l'année Gault&Millau 2019 avec une note de 15/20.

Roberto Fani: En musique comme en cuisine, l'humeur est capitale Ce chef aux airs de Dustin Hoffman, passionné de jazz et de saxophone, a été révélé au Luxembourg par son étoile Michelin, décernée en novembre. Il se raconte à travers son accent italien prononcé et charmant parsemé de mots chantants de la Botte.

La présentation des lauréats pour cette nouvelle édition du guide jaune a eu lieu dans les salons de l'hôtel Le Royal lundi en fin d'après-midi. Ils ont été présentés aux journalistes et applaudis par les autres professionnels de la restauration.

Les autres lauréats sont:

Lionel Marchand (La Pomme Cannelle) «Pâtissier de l’Année»



Morris Clip (Tempo) 1er «Pop of the Year»



René Mathieu (La Distillerie) «Culinary Innovators Restaurant Philosophy Award 2018»



Anthony Masson (Ma Langue Sourit) «Sommelier de l’Année»



Jennifer Murgia-Radelet (Restaurant Yves Radelet) «Hôtesse de l’Année»



Claude Magnin (Postkutsch) «Clin d’œil de l’Année»



Hannes Graurock (Le Luxembourg) «Découverte de l’Année».



Le guide a aussi désigné sa «Personnalité de l'année» qui est Jean Kircher, fondateur et patron de Pains et Traditions, dont la fabrication du pain répond au cahier des charges du slow food. Si sa capacité de production lui permet de fournir de nombreux clients au Luxembourg et au-delà des frontières, ses produits sont élaborés avec le temps nécessaire au repos et à la levée de la pâte, au temps de cuisson. Les matières premières sont choisies avec soin.

Le guide a déniché 34 nouvelles adresses cette année, et innove avec des visites de lieux plus tendance, avec une cuisine inventive et de qualité, dans l'air du temps. Dans ce registre, 14 nouvelles adresses ont été sélectionnées. C'est Morris Clip qui est désigné premier dans cette catégorie cette année, avec le titre de «Pop of the Year». Autre nouveauté, les notes s'autorisent les demi-points au-delà de 13/20, dans une logique d'évolution d'appréciation internationale.

Le guide Belux sera en vente dès le 5 novembre. Les 114 restaurants luxembourgeois sont sur le site www.gaultmillau.lu.