(AFP) - Entre la cousine au régime, la belle soeur intolérante au gluten et le frère végétarien, sans compter le grand-père qui doit absolument éviter l'alcool, le repas du réveillon de Noël peut devenir un véritable casse-tête pour qui désire contenter tout le monde. Voici quelques astuces pour faire les bons ajustements.

Une liste des envies

Si l'on reçoit, la bonne astuce consiste à faire une liste flexible de propositions culinaires après avoir sondé ses convives, membres de sa famille et/ou amis. On demandera par exemple à chacun deux aliments qu'il aime et deux qu'il déteste, sans oublier de noter les convictions alimentaires, allergies ou intolérances possibles. Ainsi, on peut faire le tri pour contenter tout le monde, composer un menu original avec de nouvelles idées et prévenir ainsi les éventuels reproches.

Si vous êtes nombreux et selon les mets choisis, n'hésitez pas à demander une participation financière ou une contribution culinaire.

Mettre son grain de sel

Si vous êtes invité et craignez de rester sur votre faim, n'hésitez pas à proposer votre contribution. Vous pouvez apporter un dessert, une entrée ou des à-côtés qui vous font particulièrement plaisir. Le but est d'éviter les frustrations et pourquoi pas d'apporter une touche de créativité au repas. La démarche sera d'autant plus appréciée si vous ne pouvez pas consommer certains aliments. Vous êtes le mieux placé pour connaître les alternatives !

Accepter de faire des écarts

Noël étant un moment de partage, il faut accepter de faire différemment, en lâchant certaines de ses habitudes. Pendant les fêtes, on peut s'autoriser des écarts tout en restant raisonnable. Il suffit de doser les quantités et le nombre de verres d'alcool consommés. Si vous cuisinez, vous aurez la main pour composer un menu plus léger en évitant les plats en sauce ou farcis, trop gras, et les desserts trop crémeux.

