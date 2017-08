(AFP) - Attendre des mois pour partir en vacances et lézarder sur le sable pour obtenir un teint bronzé, et voir ce hâle disparaître en quelques jours seulement dès la rentrée. Une hantise pour de nombreux hommes et femmes, qui souhaitent faire perdurer cette bonne mine, et éviter l'effet peau de crocodile lié aux méfaits du chlore, du soleil et du sel marin. Pas de panique, quelques astuces simples vous permettront de conserver une peau hâlée et satinée au-delà de l'été.

Le gommage, étape primordiale



Contrairement aux idées reçues, le gommage est tout sauf un méfait pour les peaux bronzées et il permet même de garder plus longtemps un hâle uniforme. Le but ? Éliminer les cellules mortes accumulées tout au long des vacances, et révéler son bronzage. Quasiment toutes les marques de soins pour le corps proposent des gommages de différentes sortes, et il est également possible de réaliser son propre gommage naturel qui se compose généralement d'une huile (selon son type de peau) et d'un gommant tel que le sucre ou le marc de café. Attention à utiliser un gommage doux si votre peau est réactive et sensible.

Les huiles et autobronzants



Autre astuce simple et peu coûteuse pour conserver une peau bronzée : l'huile végétale de carotte, très riche en vitamine A, qui fait perdurer le hâle de façon naturelle et permet de réparer l'épiderme après une exposition. Pour celles qui ne sont pas satisfaites de leur bronzage ou qui ne sont pas parties en vacances, il est également possible de "tricher" avec un autobronzant. Laits, sprays, lingettes, gels douche : les déclinaisons sont nombreuses pour s'offrir une peau satinée sans effort. Cependant, n'en abusez pas pour éviter le teint orangé, et faites un test sur une partie du corps avant de vous lancer.

Bronzage et alimentation



Il n'existe pas d'aliment miracle qui donnera à votre peau un teint hâlé. Toutefois, certains fruits et légumes permettent de sublimer le bronzage et de conserver les bénéfices du soleil. Bien évidemment, les aliments riches en bêta-carotène sont des alliés de taille. Carottes, tomates, abricots, pêches et melons combleront vos attentes en la matière.



