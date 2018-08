A deux semaines de la rentrée des classes, parents et enfants doivent faire face à l'épreuve de liste des fournitures. Si pour certains la rentrée s'annonce sereine, pour d'autres il s'agit d'un casse-tête tant dans l'organisation que pour le budget, selon une étude Harris Interactive.

Rentrée scolaire: entre organisation et budget, le casse-tête des parents

A deux semaines de la rentrée des classes, parents et enfants doivent faire face à l'épreuve de liste des fournitures. Si pour certains la rentrée s'annonce sereine, pour d'autres il s'agit d'un casse-tête tant dans l'organisation que pour le budget, selon une étude Harris Interactive.

(AFP) - Lorsque dans un foyer un enfant effectue sa rentrée des classes, les parents doivent se plier à l'incontournable liste des fournitures. En 2018, 8 Français sur 10 (79%) trouvent que certains matériels sont inutiles et 63% estiment que les listes sont trop précises, selon une étude Harris Interactive réalisée pour les zOOms de l'Observatoire Cetelem, cellule d'études et de veille économique.

Côté achats, huit parents sur 10 admettent que les fournitures sont simples à trouver. Lorsqu'ils reçoivent la liste de matériel pour la rentrée, 84 % des parents anticipent en faisant les courses avant la date fatidique, tandis qu'ils ne sont que 8% à faire tous les achats une fois la rentrée effectuée.

Pour faire leur shopping, les parents favorisent les magasins physiques (69%) et achètent toutes les fournitures au même endroit pour 67% d'entre eux. Seulement 3% achètent tout le matériel sur internet et 20% admettent alterner entre magasin physique et virtuel.

Une très grande majorité des parents (92%) trouve très important le critère du prix lors des achats, 90% jugeant bon d'avoir des fournitures de qualité et 81% voulant faire plaisir à leur enfant lorsqu'il s'agit du matériel scolaire, quitte à casser la tirelire (62%).

Un budget en hausse

Le budget moyen consacré à la rentrée a tendance à augmenter d'année en année pour 63% des parents, avec un budget de 433€ alloué à la reprise de l'école, un peu plus d'un quart des parents (27%) trouvant eux que leur budget se stabilise au fil des années. Ils consacrent en moyenne 78€ pour l'achat des fournitures, le reste permet d'acheter de nouveaux vêtements, des outils technologiques et des livres.

Cette période de l'année est pour près de 4 Français sur 10 (39%) un moment difficile à passer d'un point de vue financier, c'est pour cette raison que 42% prévoient le budget spécial rentrée plusieurs mois à l'avance et qu'il reste prioritaire sur d'autres dépenses.

Etude réalisée en ligne par Harris Interactive pour les zOOms de l'Observatoire Cetelem, du 7 au 9 août 2018, sur un échantillon de 1.002 personnes représentatif des Français âgés de 18 ans et plus.

