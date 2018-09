Utilisé intelligemment, le smartphone peut être un outil bien utile pour les devoirs à la maison.

Rentrée des classes: les bonnes applis pour étudier

Fini les vacances: cette semaine, les élèves luxembourgeois sont rentrés en classe.

Bee Secure et le SNJ proposent une série d'applications pour aider les jeunes et leurs parents à gérer les distractions, le manque d'organisation et le stress.

Classting soutient la communication entre élèves et enseignants - sans pour autant accéder aux données personnelles. Pour faire partie d'une classe, pas besoin de créer un compte avec ses données privées, il suffit de demander un identifiant.

Classting facilite l'échange de matériel pédagogique, de nouvelles ou de rendez-vous à travers des chats entre écoliers et professeurs et permet l’échange de messages personnels.

Schülerkalender (calendrier de l'élève) aide les élèves à garder une vue d'ensemble de leur emploi du temps, des exercices, des devoirs à la maison et des contrôles. L'application permet de personnaliser son emploi du temps, de noter les devoirs et de les marquer comme terminés.

Elle ne contient pas de publicité et peut contribuer à l'organisation de la routine scolaire.

Brainscapes permet aux élèves d'apprendre à l'aide de leur portable quand ils sont mobiles. Les utilisateurs peuvent établir des fiches individuelles avec les matières à apprendre et les partager avec les autres.

GoStudent est basée sur la collaboration entre experts et enseignants qui répondent à des questions d'élèves via cette plateforme. Cette application peut être téléchargée gratuitement. Les élèves peuvent poser des questions concernant leurs devoirs et reçoivent des réponses sous seulement quelques minutes.

Dropbox, le prestataire de sauvegarde dans le cloud, peut être très utile. Cette plateforme sert non seulement aux enseignants pour publier du matériel pédagogique, mais également aux élèves qui peuvent y échanger des notes et des documents pour apprendre.

Shut App est un outil qui favorise l'apprentissage sans perturbation ou distraction. L'utilisateur décide individuellement quand et pour combien de temps une certaine application restera désactivée. Shut App permet de faire taire pendant un certain temps les applis courantes comme WhatsApp, Snapchat et Instagram.

Forest permet de créer sa propre forêt virtuelle. Cette application mesure le temps pendant lequel l'élève étudie sans utiliser son portable. Une fois un certain temps atteint avec succès, un arbre virtuel pousse. Il peut grandir au cours de l'année scolaire jusqu'à former toute une forêt!