Les nouvelles technologies ont complètement modifié nos relations personnelles. Positivement mais aussi négativement. Pour sa nouvelle campagne qui sera lancée en septembre, Bee Secure s'intéresse à vos expériences.

Rencontres en ligne: Bee Secure attend vos témoignages

Les nouvelles technologies ont complètement modifié nos relations personnelles. Positivement mais aussi négativement. Pour sa nouvelle campagne qui sera lancée en septembre, Bee Secure s'intéresse à vos expériences.

Bee Secure souhaite collecter des témoignages sur les relations via internet pour sa nouvelle campagne, "Love stories 4.0 - Quelle est ton histoire?" qui démarrera en septembre.





Les nouveaux médias et les nouvelles technologies ont un impact important sur nos relations personnelles, de façon positive ou négative, et Bee Secure a décidé de passer au crible ces nouveaux modes de communication dans le contexte d'une rencontre.





Certes, ils permettent de faire plus facilement connaissance avec d'autres personnes, d’entretenir plus aisément les relations à distance et de surmonter des barrières et gênes corporelles, mais d'un autre côté, il peut être question de jalousie numérique, de tentatives de harcèlement, de "sextorsion" et aussi de "sexting".

Bee Secure recherche plusieurs personnes prêtes à parler de leurs expériences des relations amoureuses en ligne dans une courte vidéo.



L'appel à témoins dure tout le mois d’août.

Les personnes intéressées et se sentant concernées par le sujet, s'exprimeront dans une vidéo d’une durée d’environ une minute.





Il suffit d’envoyer un e-mail à lovestories@bee-secure.lu avec ses coordonnées. Un membre de Bee Secure recontactera ensuite les participants pour leur donner davantage de précisions.

Les vidéos seront réalisées à Luxembourg, au forum Geesseknäppchen (prévoir environ 1h). Surprise à la clé pour chaque participant!