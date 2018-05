Herman et Candelaria étaient partis pour un road trip de six mois. C'était en 2000. Le couple d'Argentins, et leurs quatre enfants nés pendant ce voyage qui dure depuis 18 ans, étaient de passage au Luxembourg cette semaine.

Lifestyle 7 1 6 min.

Rencontre avec la famille Zapp, en voyage depuis 18 ans

Anne FOURNEY Herman et Candelaria étaient partis pour un road trip de six mois. C'était en 2000. Le couple d'Argentins, et leurs quatre enfants nés pendant ce voyage qui dure depuis 18 ans, étaient de passage au Luxembourg cette semaine.

En 18 ans de voyage, la famille Zapp est devenue une référence qui fait rêver beaucoup de gens sur la planète. Ceux qui s'intéressent à une manière originale de voyager connaissent souvent cette famille argentine, régulièrement accueillie chez l'habitant. C'est à Kehlen que nous les avons rencontrés, où Bibi et Raphaël leur ont offert l'hospitalité.

La fidèle Graham-Paige de 1928: 7 places, un rythme d'un autre temps pour un voyage contemplatif. Et un superbe outil marketing. Pierre Matgé

En 2000, Herman et Candelaria, qui se connaissent depuis l'enfance, font un projet de voyage: celui de rallier leur pays d'origine, l'Argentine, à l'Alaska. Le périple doit durer six mois. Ils choisissent de le faire à bord d'une Graham-Paige de 1928, une marque automobile américaine disparue dans les années soixante. Herman a eu un coup de cœur pour ce long véhicule de sept places à Buenos Aires, où un garagiste l'avait exposée devant son commerce. La vieille automobile, lente et robuste, les mènera jusqu'en Alaska comme prévu, non sans quelques embûches. «Si tu veux aller loin, tu dois y aller lentement», prescrit Herman. «Et avec style. C'est ce que nous faisons avec notre voiture ancienne.» Herman écrit un livre sur leurs quatre premières années d'aventures, «Atrapà tu Sueño» (que l'on pourrait traduire par «donne vie à tes rêves»), un best seller en Argentine, traduit dans plusieurs pays, et dont les ventes ont dépassé les 100.000 exemplaires. Le produit de ces ventes leur permet de vivre, car ils ont peu de dépenses: pas de loyer, ni de factures, ou de grands frais pour les vêtements. Ils vendent leur livre (publié à compte d'auteur) autant que possible en direct, même si on le trouve sur Amazon, mais le géant américain «prend une commission de 70%».

Une confiance inaltérable

Herman et Candelaria sont partis sans être vraiment préparés, avec très peu d'argent de côté, sans même une pièce de rechange pour leur voiture. «Commencer est le plus difficile», reconnaît Candelaria. Ensuite, c'est au jour le jour. «Des problèmes? Nous ne rencontrons pas de problèmes, ce sont des défis!», nuance Herman. La chance leur a souri au premier déboire et leur a donné confiance en la suite: l'une de leur jantes en bois s'est cassée. Le premier garagiste leur a répondu qu'il n'était pas menuisier. Ils sont donc allés voir un menuisier qui leur a fait la réparation gratuitement, touché par ce jeune couple aventurier qui voulait vivre son rêve. Depuis, les Zapp ont gardé cette foi, en eux-mêmes et envers les autres. «Un problème mécanique? On a confiance, on se débrouille toujours et on trouve toujours la bonne personne pour nous aider.»

Arrivés en Alaska, c'est la fin du voyage et Candelaria est envahie par la tristesse, avant de se ressaisir: «ce n'était pas la fin du rêve. C'était le début d'un nouveau». Ils décident de poursuivre leur chemin. C'était il y a 18 ans. Leur premier enfant, Pampa, est né en 2002 aux USA, puis Tehue est arrivé en 2005 lors d'un séjour en Argentine. «Nous allons en Argentine tous les trois ou quatre ans pour voir la famille, ce sont nos vacances en quelque sorte. En fait nous faisons l'inverse de vous: nous prenons des vacances pour retrouver un peu de routine, alors que les gens prennent des vacances pour y échapper!» Puis une petite fille voit le jour en 2007 au Canada, Paloma, et enfin le petit dernier, Wallaby, naît en Australie en 2009.

Être heureux est le plus important.



En 18 ans, ils ont parcouru 350.000 km et visité 86 pays, en essayant autant que possible de ne pas aller deux fois dans le même. La vieille auto de 80 ans se déplace avec lenteur et une consommation qui, d'après les informations techniques disponibles sur le web, avoisine les 20 litres aux 100 km! La famille a adopté son rythme lent et contemplatif pour profiter des beautés du monde et des rencontres.

Candelaria s'occupe de l'éducation scolaire des enfants, qui suivent aussi un enseignement à distance pour valider leurs connaissances au fur et à mesure du voyage. «Puis le monde est une vaste école», ajoute-t-elle.

Une famille d'entrepreneurs

La famille Zapp est devenue entrepreneur, comme l'indique sa page Facebook, suivie par près de 85.000 personnes. «Nous formons une vraie équipe avec les enfants et partout où on va, on arrive à se faire un peu d'argent», sourit fièrement Candelaria. Chacun s'attèle à trouver une solution lorsqu'un obstacle se profile, ou un projet à réaliser. Tehue a ainsi commencé la création d'une bande dessinée qui relate leur voyage en Afrique.

7 Près de Kehlen, la famille Zapp s'est prêtée à une séance photos devant l'objectif de notre photographe Pierre Matgé: poses très pro d'une famille habituée aux médias. Pierre Matgé

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Près de Kehlen, la famille Zapp s'est prêtée à une séance photos devant l'objectif de notre photographe Pierre Matgé: poses très pro d'une famille habituée aux médias. Pierre Matgé À l'arrière de l'auto, trois des quatre frères et soeur lisent un Astérix en espagnol. Pierre Matgé Chez leurs hôtes luxembourgeois à Kehlen: Herman et Candelaria apprécient chaque rencontre. Pierre Matgé Herman, Candelaria et Tehue. Pierre Matgé La famille Zapp se déplace avec une réserve de ses livres, publiés à compte d'auteur et les vend au fil des rencontres. Pierre Matgé Herman et son fils aîné, Pampa. Pierre Matgé Candelaria tient en main la dernière planche de la bande-dessinée imaginée par Tehue, qui relate leur voyage en Afrique. Pierre Matgé

La voiture est devenue un merveilleux outil marketing, les smartphones, leur blog et les réseaux sociaux leur facilitent la tâche en matière de communication pour commercialiser leur histoire. «Les smartphones n'existaient pas quand nous avons commencé notre voyage!», rappelle Candelaria. Aujourd'hui, la petite famille publie des infos et des vidéos pour tenir ses fans informés sur leurs aventures. Herman insiste sur l'importance de vivre ses rêves, le moteur de leur existence. Et incite chacun à en faire autant via son blog ou leur page Facebook.

Prochaine étape pour la famille Zapp: rejoindre l'Amérique du Sud, car elle a décidé de mettre un terme à son voyage. Toujours avec style, puisque le projet est d'accoster au Suriname à bord d'un vieux voilier en bois. Mais la traversée a un coût. La famille a pour cela lancé un crowdfunding pour récolter les 5.000 euros nécessaires. Ils ont récolté le double. Et après? Un nouveau livre est en préparation. Après le Suriname et le Brésil, la famille Zapp va rejoindre l'Argentine, sa maison qu'elle avait laissée en 2000 pour devenir sédentaire. Toujours avec sérénité et sans rien prévoir. «On veut toujours vivre notre vie et ne rien planifier. Tu te rends compte que dès 20 ans on te demande de penser à ta retraite et de tout planifier? Non, être heureux est le plus important. Mon message est simple: si tu veux faire quelque chose, vas-y! Fais-le! Vis tes rêves!» Des valeurs que le couple enseigne à ses enfants.

«Quand on regarde leurs vidéos sur Youtube, c'est impressionnant», estime Bibi, hôte luxembourgeoise de la famille Zapp. Mais ils ont raison, m....! Ils sont super sympas en plus, ils sont vraiment, vraiment, cool.»