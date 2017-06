(AF) - La Soirée des chefs est organisée à chaque édition des Réiser Päerdsdeeg. Cette année, les chefs s'affronteront sur le thème «pizza'n pasta». Ce concours amical est soutenu par le guide Gault & Millau Belux.

Deux dates sont prévues pour ce concours: jeudi 29 juin et jeudi 6 juillet, au restaurant VIP des Réiser Päerdsdeeg. Chefs et cuisiniers de restaurants du Luxembourg (La Cristallerie, Cibo's, Le Royal, Fani, L'Atelier du Windsor, Le Lion d'Or, Oro e Argento, Ma Langue Sourit) d'Allemagne (Becker's, de Trèves), et de Belgique (La Grappe d'Or, à Torgny) cuisineront pâtes et pizzas qui seront soumis à l'avis du public.



La journée des Chefs a lieu chaque année au CSI Jumping de Roeser. Elle se déroule cette année sur deux dates, avec un thème, histoire d'ajouter un peu de piment à la rencontre culinaire.



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.