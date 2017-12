(AFP) - Plus que quelques jours avant le passage officiel en 2018, mais quelques top-modèles ont déjà bien anticipé les mois à venir, grâce notamment à de gros contrats passés avec des marques de cosmétiques. Voici trois "belles" qui devraient truster les campagnes et les panneaux d'affichage dans les prochains mois.

Fei Fei Sun

Le mannequin chinois Fei Fei Sun a été choisi comme égérie mondiale d'Estée Lauder en novembre dernier, confirmant au passage son statut de mannequin très en vue du moment. Elle a marqué cette annonce en partageant ses secrets de beauté dans un tutorial avec ses fans sur les chaînes Estée Lauder et a depuis réapparu sur le compte Instagram de la maison en prenant la pause pour son rouge à lèvres liquide ‘Lips to Envy' en décembre. Elle nous en réserve sûrement bien d'autres pour l'année à venir.

Adwoa Aboah

























































Le mannequin britannique Adwoa Aboah s'est imposé comme l'une des personnes les plus incontournables de l'industrie mode cette année en ayant été choisie pour la couverture du Vogue britannique en décembre pour le premier numéro d'Edward Enninful et en remportant aussi le titre de Mannequin de l'année aux Fashion Awards. La cadence ne devrait pas faiblir pour elle en 2018. Le mannequin atypique, très investi pour la sensibilisation aux troubles mentaux et à l'addiction, a annoncé avoir été choisie comme égérie Marc Jacobs Beauty le mois dernier. "Marc m'a fait défiler pour la première fois à New York", a-t-elle expliqué au moment de l'annonce. "C'était comme un rêve devenu réalité, et il n'a pas cessé de me soutenir depuis."

Cara Delevingne

A la fois mannequin et actrice, Cara Delevingne n'a rien d'une nouvelle venue, dominant les campagnes de mode, de beauté et Hollywood depuis plusieurs années. 2018 devrait être plus que jamais son année, elle a déjà été choisie comme ambassadrice de la nouvelle gamme de soin anti-âge de Dior "Capture". Cette ligne, qui vise un public de trentenaires sera commercialisée dès janvier. Elle n'en est pas à sa première campagne en tant qu'égérie, en avril 2016 elle avait déjà joué le même rôle pour Rimmel.



