(AFP) - L'apprentissage du code informatique figure dans les programmes de l'école primaire et du collège. Alors, si vous profitiez des vacances pour présenter à votre enfant cette nouvelle matière dans un contexte ludique ? Un robot programmable lui permettra de comprendre comment fonctionne un langage informatique, l'occupera pendant les journées de pluie et deviendra peut-être même son compagnon favori !

À construire



Lego s'apprête à commercialiser son kit Lego Boost, pensé pour faire découvrir la programmation informatique aux enfants à partir de sept ans.

Composé de 843 briques, d'un moteur et de trois capteurs, le "Creative Toolbox" permet d'assembler cinq modèles différents, dont un robot et un chat... Les capteurs permettent à la construction de repérer une position, une distance ou une couleur. Pour faire fonctionner le jouet une fois construit, il faudra télécharger une application dédiée sur iOS ou Android. Elle permettra de l'animer en programmant leurs déplacements et leurs comportements. Elle permettra également d'enregistrer sa voix pour faire "parler" le robot.> Lego Boost. Disponible début août. 160€

Attendrissant



Après avoir fait craquer le public nord-américain, le petit robot Cozmo sera disponible en France en septembre. Tout petit, il tient dans la main et se déplace de façon très fluide et maniable. Quand on l'allume, il semble prendre vie. Son originalité tient dans ses yeux très expressifs qui le positionnent comme un personnage de dessin animé. Cozmo est un vrai compagnon dont il faut s'occuper, car ce petit robot aime jouer. À l'aide d'une application, disponible pour les smartphones Apple et Android, il peut reconnaître son propriétaire, jouer à des jeux de réflexe, voire même s'amuser tout seul avec ses cubes interactifs... Il est destiné à toute la famille et peut être utilisé en autonomie dès 6 ans.

Un kit de développement logiciel sera ainsi disponible sans coût supplémentaire au lancement, afin de s'initier à la programmation.> Anki Cozmo. Disponible début septembre en France. 230€

Sans smartphone ni tablette



Le robot Cubetto s'adresse aux tout-petits, dès 3 ans. Approuvé par les éducateurs Montessori, il s'utilise sans aucun écran et enseigne les principes de base de la programmation informatique.

Le set de jeu Cubetto se compose d'un robot en bois, d'une console de programmation avec un ensemble de 16 blocs de codage colorés, d'un plan et d'un livre d'activités. Le robot va agir selon l'enchaînement des pièces vertes, jaunes, rouges et bleues que l'enfant dispose sur la console de contrôle. Il est possible de remplir des missions spécifiques grâce au livret d'activités. En combinant mouvement, toucher et son, Cubetto aide les enfants à renforcer leurs aptitudes à communiquer et leurs compétences.> Primo Toys. 225€

À la queue leu leu...



Cette chenille de Fisher Price rigolote va permettre aux enfants de comprendre les rudiments de la programmation et le déplacement dans l'espace. Elle est composée de différents modules qui sont autant d'indications de mouvement (tourner à droite, avancer, faire un demi-tour...) ou d'action (lancer l'animation musicale). Il suffit de les assembler dans l'ordre de son choix pour que la chenille fasse son parcours, évite les obstacles et atteigne l'arrivée. Les combinaisons sont infinies et le tout se fait en musique et avec différentes lumières.> Fisher Price chenille programmable. 50€

Robot premiers pas



Ce petit robot de Silverlit avance, tourne, répète une phrase et peut être contrôlé grâce à une application. De plus, il est doté d'un capteur qui lui permet de suivre une ligne ou au contraire d'être arrêté par un trait. On peut alors le laisser se diriger dans un labyrinthe dessiné, dont il arrive à se sortir tout seul. Si ce petit robot est moins perfectionné que d'autres, il a un grand avantage : son prix ! Cela permet de tester l'appétence de vos enfants pour les robots avant de casser votre tirelire !> Silverlit Maze Braker. 20€

