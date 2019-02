Le couturier vedette aux éternelles lunettes de soleil, Karl Lagerfeld, est décédé à l'âge de 85 ans. Il était aussi photographe et réalisateur. Retour sur ses multiples talents en photos et vidéos.

Qui était Karl Lagerfeld, marquis rock'n roll?

(AFP/AF) - Le styliste allemand Karl Lagerfeld, star planétaire de la mode, est mort mardi à l'âge de 85 ans, a annoncé la maison Chanel dont il était le directeur artistique depuis 36 ans.

Lagerfeld avait vu sa santé considérablement décliner ces dernières semaines, au point de ne pas se présenter pour saluer le public, après le défilé de la collection Printemps-Été 2019. Chose qu'il n'avait jamais manqué de faire depuis ses débuts chez Chanel en janvier 1983.

6 Karl Lagerfeld en 1973, entouré de mannequins, alors qu'il vient de recevoir une discinction à Krefeld, en Allemagne de l'Ouest. AFP

Cheveux blancs tenus par un catogan, lunettes noires, hauts cols de chemise amidonnés, doigts couverts de bagues et débit de mitraillette: le couturier allemand à l'allure de marquis rock'n roll était reconnaissable entre tous. Il était à la tête de trois marques (Chanel, Fendi et sa griffe éponyme), mais son nom reste étroitement associé à la maison de la rue Cambon, dont il n'a cessé de bousculer les codes en réinventant les classiques tailleurs de tweed et les sacs matelassés.

Homme de son temps, il signait des défilés aux mises en scène spectaculaires, reconstituant sous la verrière du Grand Palais tantôt une plage plus vraie que nature, tantôt les quais de Seine avec les boîtes de bouquinistes ou une forêt enchantée qui faisaient un tabac sur les réseaux sociaux.

Un homme mystérieux

Né à Hambourg, Karl Lagerfeld aimait entretenir le mystère sur sa date de naissance. Pour plusieurs titres de la presse allemande, s'appuyant sur des documents officiels, il avait vu le jour le 10 septembre 1933. Il affirmait quant à lui être né en 1935, indiquant que sa «mère avait changé la date», dans une interview à Paris-Match en 2013.

Après une enfance aisée dans la campagne de l'Allemagne nazie, il déménage avec sa mère à Paris dans les années 50. Sa carrière est lancée après qu'il a remporté le premier prix du concours du «Secrétariat international de la laine», ex-æquo avec Yves Saint-Laurent en 1954.

Il savait mieux que personne capter l'air du temps. Comme en 2004 quand il avait dessiné une collection pour le géant suédois du prêt-à-porter H&M, une démarche ensuite imitée par de nombreux créateurs.

Boulimique de travail, enchaînant les collections, Karl Lagerfeld avait aussi la passion de la photographie et signait les campagnes Chanel. Le «Kaiser» avait aussi le talent de faire émerger des mannequins stars: la Française Inès de la Fressange, qui signe un contrat d'exclusivité avec Chanel en 1983, mais aussi l'Allemande Claudia Schiffer, la Britannique Cara Delevingne ou encore Lily-Rose Depp.

Artiste complet, il a aussi réalisé des courts-métrages et films. Il a ainsi tourné «Réincarnation», avec le chanteur Pharrell Williams, l'actrice et mannequin Cara Delevingne et Geraldine Chaplin en vue d'une projection lors de la présentation de la collection Chanel à Salzbourg en 2014:

Ou encore «The Tale of a Fairy» avec Anna Mouglalis et Kirsten Mcmenamy, en 2011:

En 1991, Vanessa Paradis avait tourné pour Chanel un remarquable clip réalisé par Jean-Paul Goude pour Coco Chanel, laissant exhaler «l'esprit de Chanel» (Coco Chanel était la créatrice de la marque, connue pour sa forte personnalité):



Vanessa Paradis parle de Karl Lagerfeld dans une vidéo tournée pour le magazine Vogue: