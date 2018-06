Il y a de nombreuses places au Luxembourg qui diffusent les matchs de la Coupe du Monde sur grand écran. Nous en avons sélectionné quelques-unes où vous pouvez en profiter.. avec une boisson!

Lifestyle 6 min.

Quels spots pour regarder les matchs de la Coupe du Monde?

Il y a de nombreuses places au Luxembourg qui diffusent les matchs de la Coupe du Monde sur grand écran. Nous en avons sélectionné quelques-unes où vous pouvez en profiter.. avec une boisson!

Trente-deux équipes nationales vont s'affronter lors de la 21e Coupe du Monde, qui se déroule pour la première fois dans l'histoire des 88 ans du titre, en Russie du 14 juin au 15 juillet 2018.

L'Allemagne va-t-elle encore gagner? Le Portugal remportera-t-il le championnat d'Europe et la Coupe du monde? Supporterez-vous l'Angleterre, la Belgique ou la France?

Si vous êtes un passionné de football ou simplement si vous aimez regarder Messi, Ronaldo, De Bruyne ou Kroos en action, nous vous avons fait une liste des quelques meilleures places au Luxembourg pour regarder ce magnifique jeu sur grand écran.



Grand écran plein air – Glacis

Les fans de football peuvent regarder un match dans le style alfresco au parking des Glacis sur un écran en plein air. Si deux matchs doivent être diffusés en même temps, le public peut choisir quel match sera diffusé en votant la veille sur les réseaux sociaux. La Coupe du Monde ne sera, en revanche, pas retransmise les 22 et 23 juin pour la Fête nationale.

Le Game Sports bar and Steakhouse au Kinepolis Kirchberg

Serait-il mauvais d'emmener les enfants à une belle matinée Disney tout en regardant le match? Bien sûr que non, c'est exactement pour ça que le Game Sports Bar existe. Plusieurs écrans sont accrochés discrètement au plafond, pour que toutes les tables puissent voir le match. C'est donc idéal pour profiter du match tout en mangeant un steak argentin ou quelques travers de porcs. Il y a de la bière, mais si vous avez envie d'une petite fête d'après match, il y a également quelques cocktails assez chics. La liste de tous les matchs de foot qu'ils diffusent est à retrouver ici.

Snooze sports bars à Luxembourg-Ville et Belval

Quatre écrans en ville et trois dans leur bar à Belval, plus 1 écran sur chacune de leur terrasse, fait de Snooze un bon endroit où aller si vous voulez être au centre de toutes les actions. Les deux jeunes entrepreneurs luxembourgeois, qui ont ouvert ces bars, savent aussi que ces diffusions de matchs impliquent une bonne sélection de bières et ont une gamme très complète de bières, incluant Bud, Corona et Grimbergen, cidre, Diekirch, Franziskaner et Leffe, en plus de pichets à partager. Ils proposent également quelques bières sans alcool et vous pouvez manger sur place du bœuf, du poulet, du poisson ou des burgers végétariens si vous restez plus longtemps qu'un match.

Ouvert 364 jours par an de 17 heures en semaine et 13 heures les weekends jusqu'à la fin de la nuit, c'est le lieu où il faut venir pour une pinte de Boddingtons bitter ou du cidre Strongbow. Ils servent également quelques Guinness et Kilkenny, Hoegaarden et Diekirch.

Même si la République d'Irlande ne s'est pas qualifiée, cette lignée de bars irlandais établis depuis longtemps diffusera des matchs de Coupe du Monde et invitera toutes les nationalités à les rejoindre autour d'un verre de Guinness ou d'une pinte de Kilkennys. Si vous comptez regarder un match de la Coupe du Monde un vendredi, n'oubliez pas de goûter au fish and chips offert par Eirelux.

Crossfire ou The White Rose Pub – Rue Dicks

Si vous allez chanter les hymnes de foot toute la nuit mais que vous devez prendre le train pour rentrer, alors rue Dicks est l'endroit parfait pour une soirée football. Que ce soit Goose IPA ou Guinness, Crossfire (le bar des sports nordiques) peut vous accueillir et vous offrir un burger ou un club sandwich. Quelques portes plus bas, le pub White Rose est ouvert toute la semaine avec une sélection de bières locales et internationales.

The Tube Bar – Luxembourg City

Diffusant régulièrement des événements sportifs, allant de la boxe au rugby, The Tube Bar proposera bien évidemment des matchs de Coupe du Monde. Vous pouvez trouver la liste des matchs sur leurs événements Facebook. En plus d'une sélection de bières pression dont Battin, Bofferding et Guinness, vous pouvez essayer leur bière en bouteille de leur propre marque, brassée en collaboration avec Nowhere Brewing

Grignoter des frites de courgettes ou un mini burger de porc effiloché quand un penalty devient trop tendu. Ce bar populaire peut être bondé, alors préparez-vous à partager l'espace avec des gens qui n'ont aucun intérêt pour ce grand jeu.

Oscars (Grund) et Oscar’s Diner (Rue de Strasbourg)

Le poète irlandais Oscar Wilde était plus un fan de boxe que de football, mais cela ne signifie pas que les Oscars ne suivront pas les matchs de la Coupe du Monde. Vous pouvez consulter leur page Facebook pour plus d'informations. Les amateurs de sport peuvent également essayer Oscar's Diner, un bar sportif du quartier de la Gare qui propose une cuisine non-stop pour les hamburgers et du sport en direct sur cinq grands écrans. Si vous avez besoin de faire une pause dans l'action, essayez le billard (ils ont sept tables), ping-pong (tennis de table) ou l'un des sept panneaux de fléchettes - assurez-vous que vous n'êtes pas trop éméché avant de viser avec ces fléchettes.

Downtown Cafe – Luxembourg City

Ouvert à partir de neuf heures du matin, ce café central avec ses confortables fauteuils en cuir marron tourne autour du football et diffuse régulièrement des matchs sur écrans. Bagels et hamburgers sont proposés.

Seven Lounge Bar – Bertrange

Au cœur de Bertrange avec un grand écran au-dessus du bar et un autre sur le mur, c'est l'endroit idéal pour assister à un match de Coupe du Monde. Il y a également un billard et un parc de jeux pour les enfants en face si vous avez votre famille avec vous. Charcuterie et fromages peuvent absorber la bière ou jetez un œil sur leurs célèbres barbecues.

Bar National - Merl

En collaboration avec la TNL et l'Escher Kafé, le Bar National ouvrira son «World Cup Yard» avec des projections de match en plein air. Situé au 166, avenue du X Septembre, vous pourrez déguster une bière ainsi qu'une bouchée d'un food truck à proximité tout en encourageant votre équipe.

(Sarita Rao - trad. Noémie Koppe)



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.